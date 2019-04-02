Подруга Началовой сообщила, как Ланской заставлял худеть свою жену

02.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Подруга Началовой сообщила, как Ланской заставлял худеть свою жену
Подруга Юлии Началовой Людмила сообщила, что первый муж певицы Дмитрий Ланской заставлял ее худеть, постоянно упрекая за неидеальную фигуру.

«Ради него Юля худела. Она и сама говорила, что Диме нравится, что она худеет. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик», — пояснила она.

Людмила подчеркнула, что родители Началовой были недовольны этим браком, а сама Юлия старалась во всем угодить мужу. Она ездила по гастролям, зарабатывая деньги, а он сидел дома без работы.

Отметим, что сам Ланской отрицает эти обвинения. В разговоре с KP.ru, он подчеркнул, что никогда не заставлял Юлию худеть. Историю об анорексии Началовой музыкант назвал выдумкой ее пиар-менеджера.

С этим мнением согласен продюсер Андрей Разин. Он обратил внимание на то, что Юлия Началова была сильной личностью, если она и решалась худеть, то только для себя. Разин также предположил, что у Юлии был внутренний психоз, она акцентировала много внимания на своей фигуре, поскольку в детстве была полным ребенком.

Ранее сообщалось, что смерть Юлии Началовой, которая скончалась в возрасте 38 лет, стал одним из самых важных событий марта. Опрос на эту тему провели социологи «Левада-центра». У певицы осталась 13-летняя дочь Вера. Ее отцом является бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин. В конце марта он рассказал, с кем хочет жить оставшаяся без матери девочка.

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