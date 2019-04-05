26 удивительных вещей, произошедших за кулисами «Звездных войн»

«Звездные войны» - один из популярнейших фильмов всех времен, который за сорок лет стал одной из крупнейших франшиз в мире. История далекой-далекой галактики прочно вошла в нашу поп-культуру. Даже если вы никогда не видели эти фильмы, вы знаете актеров и персонажей, которых они играют. Но в конечном варианте серии фильма получились не совсем такими, какими они задумывались. За кулисами фильмы выглядели иначе. Актерам пришлось столкнуться с пристальным вниманием и неожиданными проблемами, связанными с их ролями в фильме.

Злодеи и герои менялись по мере изменений, происходящих в сценарии, в процессе которых некоторые крупные персонажи вырезались, а менее значимые становились ключевыми. Работа в таком большом сериале стала для актеров и продюсеров трудной и радостной одновременно. Вот 26 удивительных и шокирующих вещей о закулисье фильмов серии «Звездные войны», о которых мы даже не знали.

26. Джейк Ллойд не является большим поклонником сериала

На бумаге возможность сыграть роль молодого Дарта Вейдера, должно быть, казалась идеальным приложением таланта для ребенка-актера. Но для Джейка Ллойда (Jake Lloyd), сыгравшего Энакина Скайуокера в эпизоде «Скрытая угроза», эта роль стала тем, о чем он сожалел. После того, как фильм был плохо принят, Ллойд столкнулся с тем, что многие стали дразнить его за сыгранную роль. Ллойд, у которого к этому моменту было много других фильмов, даже отказался от дальнейших съемок из-за этого.

25. Ахмед Бест был расстроен реакцией на Джа-Джа Бинкса

Ситуация была плохой для Ллойда, однако, но по сравнению с тем, что испытал Ахмед Бест (Ahmed Best), это было ничто. Бест сыграл Джа-Джа Бинкса, ставшего одним из самых нелюбимых персонажей фильма всех времен. Такая реакция на персонажа привела к тому, что время его пребывания на экране сократили во время остальных серий фильма. Оскорбления и давление в конце концов загнали Беста в депрессию. К счастью, он сумел выбраться из нее и сегодня является счастливым отцом.

24. Участие в «Звездных войнах» чуть не привело к окончанию карьеры Натали Портман

Натали Портман - одна из самых популярных актрис своего поколения. За последние 20 лет она снялась в некоторых из самых лучших фильмов и получила за свою работу Оскара. Но работа в приквеле к «Звездным войнам» чуть не стала окончанием ее карьеры. После того, как она снялась в фильме, и многие сочли ее игру «деревянной», Портман было трудно получить роль в любых других фильмах. Ее спасла вспомогательная роль в «Чайке», по которой ее запомнили зрители, что в конце концов позволило выйти на режиссеров Вачовски (Wachowskis) и получить роль в фильме «V-значит вендетта».

23. Из серии «Атака клонов» вырезали женщину- ситха

Во время разработки серии «Атака клонов» рассматривалось несколько злодеев. Прежде чем продюсеры остановились на графе Дуку, подразумевался еще один злодей. Была придумана страшная и невероятно мощная женщина-злодей из ситхов. Она была бы первой женщиной-злодеем в серии фильмов, но в конце концов от нее решили отказаться. Однако такой персонаж-воительница есть в мультипликационной версии «Звездных войн», это Асажж Вентресс.

22. Сэмюэл Л. Джексон специально потребовал уникальный световой меч

Световые мечи, как правило, появляются только в нескольких цветах. Синий, зеленый и красный – самые распространенные для световых мечей цвета. Но когда Сэмюэл Л. Джексон (Samuel L. Jackson) собрался играть Мейса Винду, он хотел выделяться во время массовой сцены битвы Джедаев. На эту тему у него состоялся разговор с Джорджем Лукасом (George Lucas), содержанием которого он затем поделился с фанатами. Он сказал: «У нас была эта большая арена, эта сцена, где проходил бой с участием всех джедаев, и они должны были сражаться. И я бы хотел найти себя в этой огромной толпе. И я сказала Джорджу: «Как думаешь, а могу я достать фиолетовый световой меч? И он сделал это, и мы все были счастливы».

21. Хан Соло чуть не появился в «Мести ситхов»

В большей части первых фильмов Джордж Лукас постарался посеять сюжеты того, что мы увидим в будущих фильмах. Многие из них были ненужными, но, по крайней мере, худшие из них вырезали. В одной из предложенных сцен, предназначавшейся для серии «Месть ситхов», почему-то показали молодого Хана Соло на родине Вуки. Лукас в конце концов решил не включать сцену в серию, оставив ее доступной для более поздних серий и включить в фильм «Соло. Звездные войны: Истории».

20. Алек Гиннесс пожалел, что стал Оби-Ван Кеноби

К моменту своего появления в первых «Звездных войнах» Алек Гиннес (Alec Guinness) был уже довольно успешным актером. Известному актеру, сыгравшему в фильме «Мост через реку Квай», Гиннессу на самом деле не нравилась сама история «Звездных войн», но он верил в потенциальный успех фильма. Его не сильно волновал фильм, и он был разочарован, увидев, что его персонаж снова появляется в «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». По иронии судьбы, у Питера Кушинга (Peter Cushing) была противоположная реакция. Кушинг, актер, который играл Гранд-моффа Таркина и имел сравнительно успешную драматическую актерскую карьеру, любил свою работу в «Звездных войнах» и хотел появляться в фильме как можно больше.

19. Роль Оби-Вана была написана для японской звезды

Тоширо Мифунэ (Toshiro Mifune) - один из самых легендарных актеров японского кино, который снимался во многих фильмах Акиры Куросавы (Akira Kurosawa). Куросава оказал огромное влияние на молодого Джорджа Лукаса, а создатель «Звездных Войн» сказал, что одним из самых больших вдохновений для его фильмов стали фильмы Куросавы. Поэтому понятно, что он старался написать нечто подобное этим фильмам. Лукас пытался заполучить Мифунэ на роль Оби-Вана. Но тот опасался, что фильм окажется неудачным и подшутил над самурайскими образами, которые были позаимствованы для битв на самурайских мечах в «Звездных войнах».

18. Кэрри Фишер не нравилось быть подлой по отношению к Питеру Кушингу

По общему мнению, Кэрри Фишер (Carrie Fisher) была одной из самых дружелюбных женщин в Голливуде. Но одним из тех, кто ей нравился был Питер Кушинг (Peter Cushing). Актер, сыгравший Гранд-моффа Таркина, был с ней в ее самой первой сцене фильма и оказался очень лояльным к начинающей актрисе. Он был таким приятным человеком, что Фишер неоднократно говорила, что ей трудно вести себя так, будто он ей не нравится. У Марка Хэмилла (Mark Hamill) не было никаких сцен с Кушингом, но он все равно всегда спешил поздороваться с ним.

17. Харрисону Форду не понравился сценарий

Харрисон Форд (Harrison Ford) впервые добился настоящего успеха в кино, сыграв роль Хана Соло. Но если даже своим успехом он обязан фильму, он все равно не является его большим поклонником. Говорят, с первого дня у него были проблемы со сценарием, и он даже спорил с Джорджем Лукасом о диалогах в фильме. Хотя сначала он действительно наслаждался фильмом, к концу первого контракта он был более чем готов отснять очередную часть и покинуть галактику.



16. Орсон Уэллс чуть не стал Дартом Вейдером

Роль Джеймса Эрла Джонса (James Earl Jones), озвучившего Дарта Вейдера, несомненно, является одной из знаковых ролей фильма всех времен. С помощью Дэвида Проуза (David Prowse), обеспечивавшего его физическое присутствие на экране и Джонса, произносящего слова, Вейдер, возможно, стал лучшим злодеем в кинематографической истории. Но Джонсон не был первым, кому предложили стать голосом персонажа. У Лукаса также был Орсон Уэллс (Orson Wells), сыгравший в «Гражданине Кейне», который также мог озвучивать Вейдера. Но Лукас решил, что голос Уэллса будет слишком узнаваемым, и вместо этого начал работать с неизвестным тогда Джонсом.

15. Билли Ди Уильямс должен был объяснять действия Лэндо детям

Билли Ди Уильямс (Billy Dee Williams) привнес много шарма и обаяния в образ Лэндо Калриссана, заставив нас переживать о негодяе, который предает наших героев, но затем меняет свое отношение. Но многие люди, особенно дети, не считали, что он в достаточной степени искупил свою вину. Говорят, что дочь Уильямса слышала много обвинений от своих одноклассников в том, что ее отец-предатель. Уильямсу в конечном итоге пришлось пойти в школу, чтобы попытаться объяснить детям поступки Лэндо.

14. Никто не знал, что Дарт Вейдер - отец Люка

Поворот сюжета, когда выясняется, что Дарт Вейдер является отцом Люка Скайуокера, является одним из самых крутых сюжетных поворотов в истории фильма. Чтобы сохранить это в секрете, Лукас старался изо всех сил, чтобы никто не узнал об этом заранее. Они сняли сцену с разными диалогами, позволив Джеймсу Эрлу Джонсу (James Earl Jones) изменить свой диалог после того, как ему сообщили этот факт. Режиссер Ирвин Кершнер (Irvin Kershner) был одним из немногих, кто знал об этом, и сообщил Марку Хэмиллу (Mark Hamill) прямо перед тем, как они стали снимать сцену с командой скелетов. Это гарантировало огромный шок для зрителей, а Харрисон Форд, по-видимому, удивился на премьере больше всех.

13. Хана заморозили в карбоните, потому что Харрисон Форд мог не вернуться

Из первых звезд, снимавшихся в «Звездных войнах», только Марк Хэмилл (Mark Hamill) и Кэрри Фишер (Carrie Fisher) подписали контракты, которые обеспечили их участие в трех фильмах. Харрисон Форд (Harrison Ford) подписал контракт на участие только в двух, с тем, чтобы можно было уйти, если он не захочет сниматься в «Возращении джедая». Вот почему фильм заканчивается, когда Хан оказывается в ловушке карбонита. Если бы Форд не вернулся, это был бы простой способ убрать Хана Соло. Если бы он вернулся, создатели могли начать фильм с его спасения, что они и сделали, когда он согласился появиться в «Возвращение Джедая».

12. Некоторые из самых запоминающихся моментов стали импровизацией Харрисона Форда

Серьезно, нам трудно не сказать, насколько Харрисону Форду не понравился сценарий «Звездных войн». Хотя он действительно серьезно относился к роли, он изменил много диалогов и исполнение, пытаясь сделать своего героя более реальным. Самой известной его импровизацией стала та, которая появилась в фильме «Империя наносит ответный удар», когда Хан Соло оказывается замороженным в карбоните. Изначально Хан Соло должен был сказать Лее: «Я тоже тебя люблю». Но Форд изменил эту фразу на «Я знаю». Это простое изменение, но впечатляющее. В результате сцена стала одной из лучших в фильме.

11. Съемки для фильма «Империя наносит ответный удар» были очень сложными

В какой-то степени было трудно снимать каждую серию «Звездных войн». Но съемки «Империя наносит ответный удар» оказались более сложными, чем можно было ожидать. Съемки для сцен в Хоте проходили в Норвегии, но из-за того, что зима стала самой холодной за последние годы, снять удалось только половину запланированных сцен. Во время съемок Кэрри Фишер и Джордж Лукас ругались, утечки информации угрожали разрушить некоторые из самых крупных сюжетных поворотов в серии, а актеры чувствовали себя в изоляции и злились. В итоге фильм стал одним из лучших в сериале, но он потребовал больше всего усилий.



10. Эвоки должны были сыграть роль вуков

Эвоки-одна из наиболее спорных частей оригинальной трилогии. Милых маленьких плюшевых медвежат хорошо приняли некоторые поклонники, но другие рассматривали как раздражающее дополнение. Однако изначально их роль была намного интереснее. При первичном планировании фильма Джордж Лукас хотел, чтобы этим героям пришлось отправиться в родной мир вуков, чтобы уничтожить генератор щитов, защищающий вторую Звезду смерти. Но после того, как оценили стоимость этой сцены (а также того, сколько игрушек можно было сделать вместо симпатичных инопланетян), Лукас пересмотрел роль эвоков.



9. Харрисон Форд и Кэрри Фишер тусовались вместе с группой The rolling stones

Иногда мир настолько велик, насколько ты хочешь. Кэрри Фишер рассказала о своей жизни, в том числе и эту сумасшедшую историю, когда она арендовала дом у Эрика Айдла (Eric Idle). Айдл вернулся и сказал ей, что на вечеринку прибудет группа Rolling Stones. Поэтому, несмотря на то, что на следующий день у них были ранние съемки, Фишер позвонила Харрисону Форду, и они провели ночь с одной из самых популярных групп 1970-х годов. У этой пары актеров из «Звездных Войн» была мимолетная связь во время съемок первого фильма, но, по крайней мере, в дальнейшем они сохранили дружеские отношения, оставшись приятелями.



8. Стивен Спилберг чуть не стал режиссером «Возвращение джедая»

Стивен Спилберг и Джордж Лукас были друзьями многие годы, и в результате Спилберг всегда был связан со «Звездными войнами». Пари об успехе фильма, заключенное между двумя приятелями в 1970-х годах, в конечном итоге приносила Спилбергу миллионы на протяжении многих лет. Он также был невероятно близок к тому, чтобы стать режиссером одного из трех оригинальных фильмов. Лукас попросил Спилберга взять бразды правления в «Возвращении джедая». Но этому помешала внутренняя политика Голливуда. Джордж Лукас сильно поссорился с Гильдией режиссеров Америки (Director’s Guild of America) и покинул профсоюз. Спилберг, который был очень уважаемым членом группы, в конечном итоге присоединился к союзу и отказался от Лукаса. Вскоре они вместе стали работать над фильмами об Индиане Джонсе.

7. Окончание «Возвращения джедая» могло быть намного более печальным

Первоначальный вариант окончания «Возвращения джедая» был гораздо более печальным, а не счастливым концом, который мы в конечном итоге получили. Вместо того, чтобы герои мирно заканчивали серию, большая часть участвующих в восстании должна была пасть в битве, включая Хана Соло. Лея должна была беспокоиться о ее предстоящей ответственности в качестве новой Королевы Вселенной. А Люк Скайуокер должен был уйти самостоятельно, повторяя кульминацию вестернов, где герой в конечном итоге уходит в неопределенное будущее. Лукас упорно боролся против такого окончания, чувствуя, что оно станет камнем преткновения для любого будущего продвижения фильма.



6. Нескольких женщин-пилотов X-wing сначала вырезали (а затем включили в фильм)

Во время съемок фильма «Возвращение джедая» сняли несколько летчиков-истребителей для сцены битвы за вторую Звезду смерти. Среди них были три женщины-пилота. Однако в финальной версии фильма, две из них были вырезаны, а оставшуюся женщину дублировал актер-мужчина. Кадры валялись в комнате монтажа до съемок фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Пилотов включили в фильм вместе с другими снятыми ранее пилотами X-Wing и A-Wing, обеспечив им роль в фильме.



5. В «Пробуждении силы» использовали многое из того, что раньше отклоняли

Часть «Пробуждение силы» имела огромный успех, опираясь на наследие первых фильмов. Хотя время от времени возникало чувство, что эта серия является производной от первых, она обеспечивала волнение и удовольствие, которых не хватало в первых частях. Чтобы гарантировать сохранность связи с первыми фильмами, режиссер Дж.Дж. Абрамс (J.J. Abrams) не просто имитировал части истории, но добывал отклоненные проекты из оригинальных фильмов. Прежде всего, он использовал забракованный ранее дизайн для замка Дарта Вейдера (да, Дарт Вейдер чуть не стал обладателем замка в первых фильмах), который в конечном итоге был переделан в дом Маза Канаты.



4. Кэрри Фишер вернулась, только потому, что ее дочь получила роль

Кэрри Фишер с удовольствием вернулась во вселенную «Звездных войн», но при очень специфическом условии, а именно, что ее дочери Билли Лурд (Billie Lourd) будет предоставлена роль в фильме. Хотя объявление о кастинге сначала привело к появлению слухов, что она сыграет молодую Лею в серии воспоминаний, вместо этого выяснилось, что Лурд сыграла небольшую роль лейтенанта сопротивления. И чтобы закрыть ей рот, создатели соорудили на ее голове прическу принцессы Леи.

3. Изначально По не был таим важным

По Дэмерон стал одним из самых интересных дополнений ко Вселенной «Звездных войн», разорвав типичный шаблон пилота, чьи крутые выходки не всегда срабатывают. Однако первоначально на него не возлагали больших задач, вместо этого он был способом получить Финна в Джакку, прежде чем отправить его в аварию. Но актер, который его играл, Оскар Исаак (Oscar Isaac), не хотел играть того, кого спишут в первом акте. Он убедил Абрамса дать персонажу отсрочку, позволив ему выжить и стать главным героем в новой трилогии.



2. У Марка Хэмилла были смешанные чувства к «Последнему джедаю»

Вызвавший самые большие разногласия, фильм серии «Звездных войн», «Последний джедай» был также неоднозначно воспринят игравшими в нем актерами. У Марка Хэмилла (Mark Hamill), вернувшегося к роли Люка Скайуокера, возникли смешанные чувства по отношению к его персонажу. Он ясно дал это понять до того, как фильм вышел на экран, заявив, что есть вещи, которых он не ожидал от Люка. Но он также понимал, для чего создатели это делают, и в итоге сказал, что поддерживает и наслаждается фильмом. Однако это не помешало ему иногда подшучивать над ним.



1. Буревестники заставили Райана Джонсона придумать поргов

Порги - маленькие пушистые круглые создания, которые живут на острове, где Люк Скайуокер находился в добровольном изгнании. В то время как некоторые поклонники утверждали, что птицы стали творением Диснея, чтобы можно было продать больше игрушек, режиссер Райан Джонсон (Rian Johnson) признался, что на самом деле они возникли больше из необходимости. Во время съемок на острове, на большей части кадров оказались обитающие там буревестники. Остров был объектом наследия ЮНЕСКО, и буревестников нельзя было убрать. Поэтому Джонсону пришлось с этим смириться и придумать для «Звездных войн» эквивалент нелетающих птиц – а именно поргов.



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