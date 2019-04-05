Бритни Спирс решила лечь в психиатрическую больницу



Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса реабилитации. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, проблемы с психическим здоровьем у певицы начались из-за переживаний по поводу болезни ее отца, Джейми Спирса. Он перенес две операции, связанные с болезнями кишечника и толстой кишки, которые обнаружились у него в конце прошлого года. После второй операции. которую провели недавно, у мужчины начались осложнения.

Отмечается, что Бритни Спирс находится под наблюдением врачей с 2008 года.

В декабре 2018 года певицу заметили в компании ее молодого человека в Лос-Анджелесе. Внимание журналистов привлек внешний вид 37-летней певицы: прозрачная белая блузка и тапки большего размера.



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