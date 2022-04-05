В России подорожало вторичное жилье

Russf Апр 5, 2022 Интересное

Эксперты сравнили стоимость квадратных метров на вторичном рынке за последние несколько месяцев. По словам специалистов, имеет место динамика цен в сторону подорожания. В частности, в марте средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья увеличилась на 3% по сравнению с февралем. При этом цены сравнивались в разрезе 16 крупных городов России.

Специалисты отмечают, что такая ситуация обусловлена уходом с рынка дешевых объектов и их заменой более дорогостоящими. Также эксперты подчеркивают, что сильнее всего цены выросли на однокомнатные квартиры.

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