У Марии Максаковой появилась новая семья

Певица хочет, чтобы восторжествовала справедливость. Мария Максакова наладила отношения c первой супругой Дениса Вороненкова. О Светлане Макеенко было очень мало известно, так как депутат скрывал этот брак.

Мария Максакова наладила отношения с первой супругой Дениса Вороненкова. Известно, что в 17 лет уроженка Белоруссии Светлана Макеенко вышла замуж за будущего предпринимателя. Тогда им даже пришлось получать разрешение на брак, так как она была несовершеннолетней. «Это была первая любовь, сумасшедшая, юношеская», - поделилась женщина воспоминаниями

Недавно она приехала в Киев вместе с дочерью Екатериной. Много лет о Макеенко было ничего неизвестно. Дело в том, что при переезде в Москву политик принял решение скрыть ранний брак. Он прожил со Светланой 10 лет, а потом они разошлись из-за его измены. Дочерью он продолжал заниматься и даже помог ей поступить в вуз. «Держал в курсе своей жизни», - поделилась Екатерина.

Впервые Максакова и Макеенко увиделись на похоронах Вороненкова. «Она потеряла мужа, а я отца своего ребенка», - так говорила Светлана.

Сейчас обеим женщинам предстоит решить, почему имущество погибшего Вороненкова, которое оценивалось в 17 миллионов долларов, досталось его второй супруге и детям, которые даже не проводили его в последний путь. Мария добивается через суд, чтобы все поделили между детьми мужа. В частности, 2-летний Иван и 26-летняя Екатерина от первого брака являются его прямыми наследниками. Певица осуждает поведение второй жены Вороненкова.

«Она не признает наследства за другими детьми, о паритете даже речи нет. Решила, что можно утереть слезы вот таким путем – с помощью многомиллионного имущества. Она его предала», - считает Максакова.

Мария называет Светлану и Екатерину своей семьей. Она стала меньше бояться угроз, о которых ранее рассказывала. «Мне настолько легче, когда я понимаю, что Ваня с близкими людьми, что у него есть не только страховка на случай худшего, а родные люди», - поделилась Максакова.

Как сообщает ТСН, Екатерина переехала в Киев и помогает оперной звезде нянчиться с ребенком. Светлана и Мария подумывают о том, чтобы девушка вышла замуж за порядочного гражданина Украины.

«Я говорю: девушки, нас трое, все будет прекрасно. Мы вместе все победим, все пройдем», - отмечает Макеенко в беседе с журналистами.



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