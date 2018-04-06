Актер из сериала «Последний из Магикян» приговорен к 22 годам тюрьмы строгого режима

06.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер из сериала "Последний из Магикян" приговорен к 22 годам тюрьмы строгого режимаПодсудимый своей вины не признал и считает, что дело сфабриковано его родственниками, мечтающими отобрать у него квартиру на Котельнической набережной.

Известного российского актёра Мухтара Гусенгаджиева приговорили к 22 годам колонии строгого режима и принудительному лечению по обвинению в педофилии, передаёт паблик Mash.

Изначально сообщалось, что звезду сериала "Последний из Магикян" подозревают в растлении девятилетней дочки своей знакомой, но оказалось, что при обысках у Гусенгаджиева нашли несколько видеозаписей с детским порно.

Впрочем, сам актёр вину в педофилии категорически не признаёт. Он уверял и судью, и следователей, что вся эта история затеяна только с одной целью.

— Они хотят отобрать мою квартиру на Котельнической набережной в Москве, — заявил на суде Гусенгаджиев.

"Они" — это семья племянника артиста вместе с малолетней дочерью, которая проходит одной из потерпевших по данному делу. По словам Гусенгаджиева, именно его племянник якобы смонтировал видео, которое легло в основу обвинительного заключения.

Напомним, что обвиняемый в педофилии Гусенгаджиев находился под стражей с сентября 2015 года. Заседания по его делу проходили в закрытом режиме.

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