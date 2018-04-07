Картина «Конечная» с Марго Робби выйдет в РФ под названием «Конченая»



Криминальная лента Terminal («Конечная») с Марго Робби, Саймоном Пеггом и Майком Майерсом выйдет в прокате в РФ с названием «Конченая». Об этом компания-прокатчик «Централ Партнершип» сообщила во «ВКонтакте» в четверг, 5 апреля.

Представители компании также запустили хештег #КонченаяВКино.

Как пишет TJ, ранее фильм собирались выпустить под названием «Конечная», однако многие интернет-пользователи путали название с «Конченой».

Лента режиссера Вона Стайна рассказывает об Энни (Робби), которая манипулирует представителями криминального мира Великобритании, преследуя свои цели. Российская премьера ленты запланирована на 17 мая.



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