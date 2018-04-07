Павел Прилучный потратил миллионы на покупку шикарного авто

Актер купил шикарное авто немецкого производства. Павел Прилучный рассказал о своей покупке во влоге жены Агаты Муцениеце. Артист не может нарадоваться техническим характеристикам машины и комфорту, с которым он ездит по дорогам.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный приобрел новую машину. Актер раскошелился на внедорожник известного немецкого бренда. Своей покупкой артист и телеведущий похвастался в видеоблоге жены Агаты Муцениеце. Правда, супруге Павла его приобретение пришлось не совсем по душе. Агата сравнила роскошную иномарку с танком. Прилучный опроверг высказывания избранницы и описал достоинства автомобиля.

По словам Павла, он не поскупился на тюнинг машины. Актер не скрывает восторга от покупки. Судя по всему, Прилучный давно мечтал о подобном автомобиле. Артист дал немного порулить жене, чтобы та оценила достоинства транспортного средства.

«Это лучшая тачка, которая вообще есть в мире. Просто божественно! Тут все с «подкачками», со всеми делами. Послушай, какой приятнейший звук мотора. Это самый крутой «гелек» из всех существующих», – попытался Прилучный убедить жену.

Муцениеце признала, что иномарку действительно комфортно водить, но поспешила вернуться домой. Актриса не нашла машину такой же крутой, как и ее муж. «Настоящая женщина должна делать вид, что ей очень интересно, и она во всем участвует», – заметила Муцениеце, когда Прилучный отлучился на пару минут.

Стоит отметить, что это не первое серьезное приобретение Павла и Агаты. В одном из интервью звезда сериала «Мажор» выделил такое событие, как покупка квартиры. По словам актера, он взял ипотеку. Пока супруги живут за городом, потому что в их новое жилье полным ходом идет ремонт. Агата признается, что работы по обустройству недвижимости обходятся им в круглую сумму. Прилучный и Муцениеце не дождутся того момента, когда наконец-то переедут в Москву.

Новая квартира актеров расположена на 33-м этаже. Из окон открывается живописный вид на соседние дома. Агата и Павел периодически приезжают посмотреть, как идет ремонт. Пара лично контролирует проведение работ.

Напомним, что Агата Муцениеце стала соведущей Дмитрия Нагиева в пятом сезоне проекта «Голос. Дети». Актриса сменила Светлану Зейналову. Агата признавалась, что переживала перед началом работы в вокальном шоу. Коллеги артистки пришли ей на помощь. По словам Муцениеце, Нагиев давал ей профессиональные советы по поводу того, как правильно встать в кадре, и объяснял другие технические моменты.

После того, как состоялась премьера продолжения шоу, Агата заявила, что планирует похудеть. Сейчас актриса активно борется с лишними, по ее мнению, килограммами. Звезда регулярно ходит на тренировки и ограничивает себя в питании.



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