Ученые заявили о первом сокращении выбросов углерода за долгое время

Исследователи заявили о первом за долгое время снижении концентрации углекислого газа в атмосфере, пишет rerinfo.ru. Новые данные позволяют более точно отслеживать влияние деятельности человека на концентрацию CO2.

Данные Орбитальной углеродной обсерватории показали, что в 2020 году концентрация углекислого газа снизилась. Такие изменения связаны с пандемией коронавируса и длительными карантинами. Используя данные системы наблюдения НАСА GEOS, были подтверждены изменения концентрации CO2.

С февраля по май 2020 года антропогенное увеличение концентрации углекислого газа в Северном полушарии снизилось, но летом восстановилось. Эти данные согласуются с общим сокращением выбросов парниковых газов на 3-13% в течение года.

Диполь Индийского океана сделал невозможным отслеживание изменений атмосферы в Южном полушарии. ДИО характеризуется охлаждением океанов Юго-Восточной Азии и потеплением вод Индийского океана.