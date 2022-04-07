Ученые заявили о первом сокращении выбросов углерода за долгое время

Иван Апр 7, 2022 Общество

Исследователи заявили о первом за долгое время снижении концентрации углекислого газа в атмосфере, пишет rerinfo.ru. Новые данные позволяют более точно отслеживать влияние деятельности человека на концентрацию CO2.

Данные Орбитальной углеродной обсерватории показали, что в 2020 году концентрация углекислого газа снизилась. Такие изменения связаны с пандемией коронавируса и длительными карантинами. Используя данные системы наблюдения НАСА GEOS, были подтверждены изменения концентрации CO2.

С февраля по май 2020 года антропогенное увеличение концентрации углекислого газа в Северном полушарии снизилось, но летом восстановилось. Эти данные согласуются с общим сокращением выбросов парниковых газов на 3-13% в течение года.

Диполь Индийского океана сделал невозможным отслеживание изменений атмосферы в Южном полушарии. ДИО характеризуется охлаждением океанов Юго-Восточной Азии и потеплением вод Индийского океана.

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