10 секретов закулисья сериала «Великолепный век»

08.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

С тех пор, как вся страна смотрела "Династию" и "Просто Марию" ни один сериал не имел такой популярности как "Великолепный век". Стоит отметить, создатели «Великолепного века» шли на большой риск, ведь главные турецкие телеканалы отнеслись с прохладой к идее создать картину об украинке Анастасие Лисовской, известной под именем Роксолана. Но сегодня по обе стороны океана люди, затаив дыхание, следят за историей любви султана Сулеймана к славянской наложнице.

Поклонницы любимого сериала даже проводят целые мастер-классы на тему «Как добиться своего» по методике Хюррем, перекрашивают волосы в рыжий и разучивают танец живота.

Мы решили показать закулисье любимой кинокартины. Сегодня мы открываем главные тайны процесса съемок «Великолепного века»...

1. Оказывается, мировой успех стал для создателей сериала Мераль Окай и Тимура Савджи полной неожиданностью. У этих двоих был только сценарий, написанный 3 года назад Мераль, и сумасбродная идея снять роскошную историческую картину.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"Позже Мераль Окай вспоминала: «Название "Великолепный век" у меня родилось сразу. Будто лампочка зажглась. Я разбудила Тимура звонком посреди ночи и выдала: "Он должен называться только "Великолепный век". Тимур согласился, наверное, чтобы поскорее обратно вернуться в кровать».

Да где это видано, чтобы для сомнительного проекта, у которого нет стабильного финансирования, строили огромнейший павильйон — точную копию знаменитого дворца султана Топкапы в Стамбуле. Поначалу многие, кому Тимур предлагал работать над сериалом, отказывались. Более того, в Турции никогда не практиковалось подобное. По скромным подсчетам бюджет сериала составлял (!) 2 миллиона турецких лир.

2. Создатели сериала собирали исторические факты по крупицам. Целый год съемочная команда еженедельно консультировалась у специалистов по истории.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"«Помню, пристала к историкам: "А апельсины подавали к столу султана? — рассказывает Мераль. — В документах написано "подали фрукты", а какие именно — неизвестно. Мои бесценные помощники через неделю нашли ответ — апельсинов не было, уж больно дорого они стоили. Еще пример, мы долго не могли решить, как наложницам и визирю нужно входить в покои султана. В одних документах пишут, что к нему подползали на четвереньках, устремив взгляд в землю, в других — что вошедшие делали лишь глубокий поклон. Мы выбрали второй вариант».

Иногда приходилось сознательно нарушать историческую правду. К примеру, так в сериале появились балконы, а их в султанском дворце не могло быть, поскольку семье султана не полагалось показываться простым смертным. Но сам Аллах велел сделать это ради сценария.

3. Декорации сериала занимали около 5 000 м². Съемок ради был воссоздан целый район Стамбула — с базаром, улицами и площадями.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"Режиссеры Ягмур и Дурул Тайланы подвигли автора сериала на еще одну авантюру — создание шикарных нарядов для каждого из персонажев. «Это дорого, — сказали они продюсеру, — но необходимо». В итоге, над костюмами трудилось несколько мастерских. Кстати говоря, за 4 года было сшито несколько тысяч костюмов, ведь каждый актер обычно за серию меняет не менее четырех нарядов.

4. Кстати говоря, актера, исполнившего роль султана Сулеймана, нашли почти сразу. Дело в том, что популярный в Турции актер Халит Эрген давний друг Мераль Окай. «Халит одним из первых прочитал сценарий и согласился ждать больше года, отказываясь от других предложений, чтобы роль султана досталась ему», — делится воспоминаниями Мераль.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"5. А вот поиски актрисы на роль Хюррем напоминали операцию спецслужб. В кастинге приняло участие несколько тысяч актрис, и ни одна из них не понравилась Мераль и Тимуру.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"Ситуация была критической, ведь до начала съемок оставалось 10 дней. Находясь на грани отчаяния, Тимур обратился за помощью к знакомой из Берлина. Она упомянула об актрисе Мерьем Узерли, отец которой — турок, а мать — немка.

Сценаристы немедленно связались с Мерьем и пригласили ее на «пробы» в Турцию, попросив взять с собой всё необходимое. Так Узерли, приехав Турцию с одним рюкзачком, осталась там на 4 года. Когда создатели увидели перед собой рыжую зеленоглазую бестию, они поняли: это вылитая Хюррем!

6. Несмотря на ошеломительный успех сериала, в адрес премьер-министра Турции приходит много жалоб с просьбой закрыть проект, мол, «Великолепный век» слишком откровенен для турецкой аудитории.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"7. Турецкие ювелиры отмечают, что после появления на экранах «Великолепного века» у них резко увеличились продажи модели кольца с огромным изумрудом. Такое же кольцо султан подарил красавице Хюррем в качестве талисмана.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"8. В сериале у главного героя в гареме живет около 30 красавиц. На самом деле в гареме Сулеймана Великолепного обитало более 300 наложниц и еще 15 любимых жен.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"9. Актер Халит Эргенч, блестяще исполнивший роль султана Сулеймана Великолепного, перед началом съемок женился на красавице-модели.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"Поговаривают, что до этого он жил то с законной женой, то с любовницей. Так что о любовных интригах артист знает не понаслышке.

10. В 2013 году, когда до окончания третьего сезона оставалось доснять несколько серий, Мерьем улетела в Берлин и не вернулась на съемки. По словам актрисы, из-за работы на износ у нее случилось эмоциональное выгорание и нервное истощение.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"11. Поклонники «Великолепного века» могут торжествовать. Обещается, что по мотивам сериала продюсер Тимур Савджи планирует снять полнометражный фильм. Главные роли сыграют полюбившиеся зрителям Халит Эргенч и Мерьем Узерли.
10 секретов закулисья сериала "Великолепный век"Уверен, о секретах турецкого сериала, который обрел всемирную популярность, было интересно узнать не только его поклонникам, а даже тем, кто краем уха слышал о нём. Если для тебя стала полезной эта информация, делись статьей с друзьями с помощью социальных сетей.

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