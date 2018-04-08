10 секретов закулисья сериала «Великолепный век»

С тех пор, как вся страна смотрела "Династию" и "Просто Марию" ни один сериал не имел такой популярности как "Великолепный век". Стоит отметить, создатели «Великолепного века» шли на большой риск, ведь главные турецкие телеканалы отнеслись с прохладой к идее создать картину об украинке Анастасие Лисовской, известной под именем Роксолана. Но сегодня по обе стороны океана люди, затаив дыхание, следят за историей любви султана Сулеймана к славянской наложнице.

Поклонницы любимого сериала даже проводят целые мастер-классы на тему «Как добиться своего» по методике Хюррем, перекрашивают волосы в рыжий и разучивают танец живота.

Мы решили показать закулисье любимой кинокартины. Сегодня мы открываем главные тайны процесса съемок «Великолепного века»...

1. Оказывается, мировой успех стал для создателей сериала Мераль Окай и Тимура Савджи полной неожиданностью. У этих двоих был только сценарий, написанный 3 года назад Мераль, и сумасбродная идея снять роскошную историческую картину.

Позже Мераль Окай вспоминала: «Название "Великолепный век" у меня родилось сразу. Будто лампочка зажглась. Я разбудила Тимура звонком посреди ночи и выдала: "Он должен называться только "Великолепный век". Тимур согласился, наверное, чтобы поскорее обратно вернуться в кровать».

Да где это видано, чтобы для сомнительного проекта, у которого нет стабильного финансирования, строили огромнейший павильйон — точную копию знаменитого дворца султана Топкапы в Стамбуле. Поначалу многие, кому Тимур предлагал работать над сериалом, отказывались. Более того, в Турции никогда не практиковалось подобное. По скромным подсчетам бюджет сериала составлял (!) 2 миллиона турецких лир.

2. Создатели сериала собирали исторические факты по крупицам. Целый год съемочная команда еженедельно консультировалась у специалистов по истории.

«Помню, пристала к историкам: "А апельсины подавали к столу султана? — рассказывает Мераль. — В документах написано "подали фрукты", а какие именно — неизвестно. Мои бесценные помощники через неделю нашли ответ — апельсинов не было, уж больно дорого они стоили. Еще пример, мы долго не могли решить, как наложницам и визирю нужно входить в покои султана. В одних документах пишут, что к нему подползали на четвереньках, устремив взгляд в землю, в других — что вошедшие делали лишь глубокий поклон. Мы выбрали второй вариант».

Иногда приходилось сознательно нарушать историческую правду. К примеру, так в сериале появились балконы, а их в султанском дворце не могло быть, поскольку семье султана не полагалось показываться простым смертным. Но сам Аллах велел сделать это ради сценария.

3. Декорации сериала занимали около 5 000 м². Съемок ради был воссоздан целый район Стамбула — с базаром, улицами и площадями.

Режиссеры Ягмур и Дурул Тайланы подвигли автора сериала на еще одну авантюру — создание шикарных нарядов для каждого из персонажев. «Это дорого, — сказали они продюсеру, — но необходимо». В итоге, над костюмами трудилось несколько мастерских. Кстати говоря, за 4 года было сшито несколько тысяч костюмов, ведь каждый актер обычно за серию меняет не менее четырех нарядов.

4. Кстати говоря, актера, исполнившего роль султана Сулеймана, нашли почти сразу. Дело в том, что популярный в Турции актер Халит Эрген давний друг Мераль Окай. «Халит одним из первых прочитал сценарий и согласился ждать больше года, отказываясь от других предложений, чтобы роль султана досталась ему», — делится воспоминаниями Мераль.

5. А вот поиски актрисы на роль Хюррем напоминали операцию спецслужб. В кастинге приняло участие несколько тысяч актрис, и ни одна из них не понравилась Мераль и Тимуру.

Ситуация была критической, ведь до начала съемок оставалось 10 дней. Находясь на грани отчаяния, Тимур обратился за помощью к знакомой из Берлина. Она упомянула об актрисе Мерьем Узерли, отец которой — турок, а мать — немка.

Сценаристы немедленно связались с Мерьем и пригласили ее на «пробы» в Турцию, попросив взять с собой всё необходимое. Так Узерли, приехав Турцию с одним рюкзачком, осталась там на 4 года. Когда создатели увидели перед собой рыжую зеленоглазую бестию, они поняли: это вылитая Хюррем!

6. Несмотря на ошеломительный успех сериала, в адрес премьер-министра Турции приходит много жалоб с просьбой закрыть проект, мол, «Великолепный век» слишком откровенен для турецкой аудитории.

7. Турецкие ювелиры отмечают, что после появления на экранах «Великолепного века» у них резко увеличились продажи модели кольца с огромным изумрудом. Такое же кольцо султан подарил красавице Хюррем в качестве талисмана.

8. В сериале у главного героя в гареме живет около 30 красавиц. На самом деле в гареме Сулеймана Великолепного обитало более 300 наложниц и еще 15 любимых жен.

9. Актер Халит Эргенч, блестяще исполнивший роль султана Сулеймана Великолепного, перед началом съемок женился на красавице-модели.

Поговаривают, что до этого он жил то с законной женой, то с любовницей. Так что о любовных интригах артист знает не понаслышке.

10. В 2013 году, когда до окончания третьего сезона оставалось доснять несколько серий, Мерьем улетела в Берлин и не вернулась на съемки. По словам актрисы, из-за работы на износ у нее случилось эмоциональное выгорание и нервное истощение.

11. Поклонники «Великолепного века» могут торжествовать. Обещается, что по мотивам сериала продюсер Тимур Савджи планирует снять полнометражный фильм. Главные роли сыграют полюбившиеся зрителям Халит Эргенч и Мерьем Узерли.

Уверен, о секретах турецкого сериала, который обрел всемирную популярность, было интересно узнать не только его поклонникам, а даже тем, кто краем уха слышал о нём. Если для тебя стала полезной эта информация, делись статьей с друзьями с помощью социальных сетей.



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