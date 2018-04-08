Взбешенная Яна Поплавская сорвала съемку скандального шоу

Яна Поплавская рассказала о своем участии в съемках шоу "ДНК", которое выходит на канале НТВ. Актриса призналась, что была вынуждена прервать «это скотство» из-за неподобающего поведения ведущего и присутствующих в зале.

В личном микроблоге в Instagram Яна Поплавская рассказала о новом выпуске «ДНК» с Александром Колтовым. Актриса сообщила, что в шоу должен был появиться многодетный отец, не желающий признавать 13-го ребенка, но в студии говорили только об интимной жизни героя, который живет на одной площади с 4 женами и 12 детьми. Мужчина установил интимный график, но называет себя верующим, так как повенчан с одной из жен. В студии герой рассказал, что «они» ищут 5 жену, чтобы родить 50 детей.

Не выдержала Поплавская после появления в студии детей, которым начали задавать неподобающие вопросы. На возмущения актрисы ведущий не отреагировал. Тогда Поплавская прочитала лекцию организаторам шоу и всем присутствующим в зале и покинула студию.

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