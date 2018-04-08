Дмитрий Тарасов назвал срок рождения ребенка

Футболист поднял тему рождения его будущего ребенка. В конце марта супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко официально подтвердила, что находится в интересном положении. Пару засыпали поздравлениями в социальных сетях.

31-летний футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его жена, 24-летняя модель Анастасия Костенко, готовятся к пополнению в семье. Супруга спортсмена рассекретила беременность на прошлой неделе. В свой день рождения Анастасия выложила фотографию, на которой она запечатлена с заметно округлившимся животом. Тем самым девушка подтвердила домыслы общественности по поводу ее интересного положения. Другими подробностями пара пока предпочитает не делиться.

Недавно Дмитрий Тарасов дал интервью журналистам, в котором рассказал о футболе и отношениях внутри команды, а также пролил свет на личную жизнь. Футболист согласился с тем, что его свадьба с Анастасией Костенко, прошедшая в конце января, прошла весьма масштабно. «Да, думаю многие видели фото в Интернете. Новостей на эту тему хватало на самых разных сайтах», – говорит он. Корреспонденты поздравили Дмитрия с будущим пополнением в семье и спросили, кого они ждут с женой – мальчика или девочку.

«Родить она должна в конце июля/начале августа. Тогда обо всем и скажем», – ответил футболист.

Коллеги Дмитрия братья Миранчуки воспринимают его как своего родственника. По словам спортсмена, они начали общаться, когда те еще жили в интернате. Тарасов периодически помогал Антону и Алексею. «Где-то советом, где-то покормить возил. Так потихоньку сблизились», – объясняет футболист. На вопрос о том, ощущает ли он ответственность, Дмитрий отметил, что считает Миранчуков взрослыми ребятами.

«Многие, знаю, считают меня каким-то нехорошим персонажем. Думают, что я только плохому могу научить. И что направлю братьев не туда, куда нужно. Но это абсолютно ошибочное мнение! Я им, наоборот, советую, как себя вести по жизни правильно», – заявил футболист.

Одним из самых запоминающихся событий в этом сезоне стала новая прическа одноклубника Тарасова Виталия Денисова. Футболист побрился налысо. Дмитрий выложил фотографию нового образа приятеля в социальных сетях. По мнению Тарасова, Денисову давно стоило избавиться от длинных волос.

«Виталик со мной был согласен, но все не решался. А тут мы как-то сидели в кафе после моей свадьбы, и я сказал: «Давай позвоню парикмахеру, он прямо сейчас все сделает». Денисов ответил: «А давай». Считаю, ему так правда лучше. В этом не было никакого желания подколоть», – рассказал Дмитрий «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Анастасия Костенко стала третьей по счету женой известного футболиста. 9 января влюбленные расписались в одном из загсов, а в конце того же месяца обвенчались и закатили шикарное торжество в банкетном зале отеля «Ритц Карлтон». Всего на церемонии присутствовали около 200 гостей.



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