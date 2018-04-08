«Ненависть и хамство». Данила Козловский высказался о россиянах

08.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Ненависть и хамство". Данила Козловский высказался о россиянахАктер и режиссер Данила Козловский рассказал о своей работе над фильмом "Тренер", в котором он выступает и как продюсер, и как режиссер, и как сценарист, и как исполнитель главной роли.

Герой Козловского завершает карьеру профессионального футболиста и уезжает работать тренером в провинцию, начиная свой путь в спорте с самого начала. В ходе интервью Козловский признался, что с детства следит за футболом и тяжело переживает негативную реакцию на трейлер своего фильма.

«Никто не говорил про сам материал. Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в «Челси», в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза», — сказал Козловский.

А в России, по его словам, «сплошная ненависть и хамство».

«Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — сокрушается Козловский.

Тем не менее, режиссер надеется, что зрителей тронут «история героя, команды, города, отношений, падения, преодоления». Картина «Тренеры» выходит в прокат 19 апреля.

В начале марта Данила Козловский и Елизавета Боярская после соответствующего указа президента Владимира Путина стали заслуженными артистами России.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "«Ненависть и хамство». Данила Козловский высказался о россиянах"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,195