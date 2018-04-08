Марина Зудина прокомментировала назначение Машкова на пост худрука «Табакерки»

Вдова Олега Табакова отреагировала на назначение Владимира Машкова на пост худрука "Табакерки". Актриса рада, что ее коллега по цеху согласился стать руководителем.

После волны слухов о назначении Владимира Машкова на должность художественного руководителя театра «Табакерка», информация все-таки подтвердилась. Артист согласился занять этот пост.

Назначение Машкова прокомментировала вдова Олега Табакова. «Теперь я спокойна за театр», – сказала Марина Зудина. Актриса отметила, что ее покойный супруг всегда полагал, что Машков станет отличным режиссером и мечтал, чтобы артист вернулся в театр. Особо она отметила человеческие качества, харизму и актерское дарование Машкова.

При этом Зудина понимает, что принять решение стать худруком театра Машкову было совсем не так просто. Но теперь она точно знает, что театр будет таким, каким его любил Табаков и Машков с его энергией и вдохновением сможет сохранить его неповторимую ауру, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что Машкову на выбор было предложено два поста – в МХТ и «Табакерке». Предложение поступило от главы Минкульта Мединского. Машков сделал выбор в пользу театра «Табакерка», а МХТ возглавил Сергей Женович.



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