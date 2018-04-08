Светлана Сурганова рассказала, как поборола рак

Рок-певица дала интервью накануне благотворительного фестиваля под названием "Один день из жизни...".

Сегодня, 7 апреля, на Новой сцене Александринского театра в Петербурге, в 16-й раз пройдет благотворительный фестиваль фонда AdVita «Один день из жизни…». Все собранные от четырех концертов средства пойдут в помощь людям с онкологическими диагнозами. Одной из 27 артистов, приглашенных выступить на фестивале, будет и Светлана Сурганова, которая несколько лет назад тоже боролась с раком и смогла его победить.

Светлана поделилась с журналистами, что прочтет в одном из концертов «Поэму без героя» Анны Ахматовой. Анна Андреевна, по словам артистки, была ее соседкой по двору — до 1961 года она жила на Кавалергардской улице. Кроме того, участие в таком мероприятии — дело благое. Это возможность помочь онкологическим больным людям — взрослым и детям. «Меня так часто спрашивали о моей борьбе с болезнью и хотели услышать, как я с ней справилась, что я поняла: людям нужен мой опыт, и решила не молчать, не стала ничего скрывать, — рассказала Светлана. — Я всем говорю, что надо просто доверять докторам и не мешать им работать. Мне этот принцип помог. Хотя я и знаю, что есть люди, которые разочаровались в отечественной медицине и медицине в целом. Для меня болезнь — просто одна из страничек судьбы. Живет же Ник Вуйчич без рук и ног и ездит по всему миру и детей рожает. Хотя у него наверняка тоже были поводы для уныния. Мой девиз по жизни: «Хвост пистолетом — полный вперед!»

Сурганова сама когда-то окончила Педиатрический институт. Она на правах врача и бывшего пациента уверена, что любому человеку необходима обыкновенная человеческая поддержка. «Когда-то близкие поддерживали меня — и я не забуду этого до гробовой доски, говорит Светлана. — Но и я выступала в той же роли. У моего друга, автора песен Юлия Абрамова была меланома. Ее тогда еще не умели лечить. Мы его всячески отвлекали — советовали писать песни. И когда были в городе, а не на гастролях, делали записи в домашних студиях. И это его поддерживало — ему врачи обещали полгода жизни, а он продержался полтора. Если человек чем-то увлечен и у него есть мотивация — это может продлить жизнь. Не надо зацикливаться на болячках, а надо максимально жить настоящим», — цитирует певицу metronews.ru.



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