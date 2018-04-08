Перенесший инсульт Федор Добронравов отправляется на гастроли

В середине прошлого месяца актер попал в больницу. Актеру стало плохо во время спектакля. Вчера стало известно, что артиста выписали из больницы.

Звезда «Сватов» Федор Добронравов — известный комедийный актер. 17 марта он почувствовал себя плохо во время спектакля. Он хотел доиграть роль, но уже в гримерке не смог улыбнуться, что является одним из признаков инсульта. Вскоре его госпитализировали. Медики подтвердили диагноз и прооперировали артиста. Все ближайшие спектакли с участием Федора Викторовича были отменены.

Вчера в Московском театре сатиры сообщили о том, что Добронравова выписали из больницы. Актер не стал долго оставаться дома и уже отправился на гастроли в Ульяновск, сообщают «Актуальные новости». 17 апреля там будет показана постановка «Ловушка для мужа» с Татьяной Васильевой и Еленой Сафоновой. Вероятно, состояние Добронравова после перенесенной операции с каждым днем становится лучше. Поклонники были рады тому, что актер вернулась к работе.

Отметим, что, кроме многочисленных работ в театре, Федор Викторович также чрезвычайно востребован в кино. За последний год он снялся сразу в нескольких фильмах. Среди них «Жили-были», «Гардемарины IV» и «Сваты-7». У Добронравова и его жены Ирины есть двое взрослых сыновей — 35-летний Виктор и 28-летний Иван, которые тоже по профессии актеры.



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