Бывшая супруга бросила больного раком Успенского за границей



Писатель рассказал про страшные события. Экс-возлюбленная оставила Эдуарда Успенского в Германии одного, и ему пришлось самостоятельно возвращаться в Россию. После этого их и брак был окончательно разрушен.

Известный писатель Эдуард Успенский редко дает интервью. Вот уже много лет мужчина борется с онкологическим заболеванием. Любимая супруга Елена оказывает известному автору всестороннюю поддержку, но их отношения не всегда были такими идеальными. В 2005 году автор ушел из семьи, чтобы жениться на телеведущей Элеоноре Филиной.

Тот период своей жизни Успенский вспоминает с неохотой. Однако для программы «Новые русские сенсации» он сделал исключение и подробно рассказал о том, когда произошел разлад в отношениях с Элеонорой. По словам писателя, им сложно было ужиться, а вскоре Филина и вовсе нашла себе нового ухажера.

«Я помогал одному детскому дому, и там был парень молодой. Она привела его в дом, когда парню было 19 лет, сказала, что ему негде жить. В результате, через какое-то время он превратился в ее любовника. Ей было 50, а ему 19. Я, разумеется, подозревал, но не хотел разрушать семью. Потом узнал, что она взяла кредит на шесть миллионов, чтобы для этого парня бизнес открыть. Колбасный завод ему купила, но дело прогорело», - вспомнил мужчина.

Когда ему поставили страшный диагноз, Успенский решил всеми силами бороться с недугом. Для этого он отправился в одну из лучших клиник Германии, где в течение нескольких месяцев проходил курс химиотерапии. Как вспоминает сама Элеонора, она целый месяц жила в палате мужа, ухаживала за ним, кормила и переодевала.

Однако потом Филина внезапно исчезла. Эдуард Николаевич уверен, что жена специально бросила его в незнакомой стране.

«Несколько недель я сам готовил себе каши, проходил процедуры, был в полном одиночестве. Потом с большим трудом вернулся в Россию, и у меня не было никакого желания разговаривать с ней. Как-то вдруг понял, что совершенно ей не нужен. Наверное, это была такая большая любовь, что я на все закрывал глаза», - поделился мыслями известный автор.

Сейчас мужчина живет в Подмосковье вместе с бывшей женой Еленой. После официального развода с Элеонорой Успенский женился на женщине, которую знал уже более тридцати лет. Супруги смогли забыть прежние обиды и теперь мечтают лишь о выздоровлении писателя.

По словам Успенского, только Елена не отвернулась от него в трудный период. Она смогла простить бывшему супругу измену и уход из семьи. Об Элеоноре Эдуард Николаевич не хочет даже вспоминать. Он не видел ее уже семь лет, и после столь ужасного предательства о примирении не может быть и речи.

Сама Филина отрицает обвинения в свой адрес. Она утверждает, что знаменитый детский писатель обладает деспотичным характером. По словам Элеоноры, она и раньше думала о разрыве, но из-за ухудшившегося самочувствия мужа решила отложить разговор о разводе.

Так или иначе, Эдуард Успенский рад, что сумел обрести счастье в личной жизни. Рядом с Еленой он чувствует себя уверенным и защищенным. Мужчина и дальше намерен бороться с ужасным недугом, надеясь когда-нибудь его победить.

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