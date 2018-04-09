Жена рыжего «Иванушки» прокомментировала слухи о его госпитализации

Кирилл Андреев также рассказал о том, как чувствует себя его коллега. Ранее СМИ сообщали, что Андрей Григорьев-Аполлонов угодил в больницу с жалобами на боль в желудке и кашель. Однако супруга артиста рассказала, что его жизни ничего не угрожает.

2017 год оказался невероятно тяжелым для Андрея Григорьева-Аполлонова. Сначала из жизни ушел давний друг мужчины Олег Яковлев, а спустя всего пару недель скончалась и сестра артиста. Солист группы «Иванушки International» неоднократно жаловался на душевные муки. Также он не отрицал, что заливал горе алкоголем, хотя врачи ему запрещали.

На днях появилась новость о госпитализации артиста, которая потрясла его поклонников. Однако супруга музыканта опровергла эти домыслы. По ее словам, Андрей чувствует себя хорошо, и ни о каких проблемах со здоровьем речи не идет.

«У меня все хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освещать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Он прекрасно себя чувствует, у него все хорошо, сегодня праздник. Мы собираемся ехать в храм освещать пасхи и яйца», - заявила супруга артиста.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Андрея диагностировали обострение язвы и острый бронхит, который вызван постоянным курением. Однако эти слухи не нашли подтверждения. Коллега Григорьева-Аполлонова Кирилл Андреев отметил, что впервые слышит о проблемах певца. По его словам, мужчина чувствует себя нормально.

«Все хорошо у него, все нормально», - рассказал Андреев в беседе с журналистами.

По мнению поклонников, слухи о болезни Андрея возникли именно из-за потрясений, которые настигли его в 2017 году. Они надеются, что артист действительно чувствует себя хорошо, а проблемы со здоровьем — не более, чем выдумка.

Сейчас Григорьев-Аполлонов активно гастролирует в составе группы «Иванушки International». В социальных сетях он часто делится творческим победами, рассказывает о прошедших концертах. Ранее Андрей признавался, что именно музыка помогла ему справиться с горем и вернуться к нормальной жизни. Он специально набирал побольше работы, чтобы не думать о жизненных трудностях.

Общаясь с «РЕН-ТВ», жена Андрея Григорьева-Аполлонова отметила, что слух могли запустить специально. По ее мнению, кому-то просто стало скучно, и он решил развлечь себя с помощью новостей, которые абсолютно не соответствуют действительности. Сейчас музыкант находится дома и старается проводить много времени с супругой и детьми.



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