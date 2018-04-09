Сына Елены Яковлевой поместили в психушку

Многих удивляет внешность Дениса Шальных, сына известной актриса. Молодой человек еще увлекается музыкой. Однако работая над видеороликом к одной из композиций, сын Яковлевой и его друг оказались в медицинском учреждении для душевнобольных.

В начале марта сына звезды фильма «Интердевочка» Дениса Шальных вместе с другом Владимиром Котичевым поместили в психушку. В учреждение для душевнобольных молодые люди попали из-за буйного поведения. Чтобы привести дебоширов в чувства, врачи вкололи им снотворного. Однако лекарство только разозлило их.

«У Дениса с Вовой есть своя музыкальная группа «2odD», - рассказывает «СтарХиту» Иван, друг Шальных. – Они организовали ее совсем недавно. Ребята сами придумали снять свой первый клип в психбольнице. Коллектив молодой, поэтому было необходимо создать что-то эффектное, сразу заявить о себе. По сюжету ребята сбегают из лечебницы и угоняют чужой автомобиль.

Когда врачи узнают, что их пациенты покинули заведение, начинают охоту за ними… Ролик снимался несколько месяцев, думаю, он получился очень красочным! А для тех, кого заинтересовала сама песня, она называется «Вес». Песня уже доступна в Интернете для скачивания».

Пока молодые исполнители только начинают развивать свою музыкальную группу. О своем «детище» Денис и Владимир отзываются коротко: «дуэт животных в мире музыки». Ребята создали аккаунты в социальных сетях для поклонников, устроили профессиональную фотосессию для будущего альбома. Парни в скором времени уже планируют давать свои первые выступления перед живой публикой.

«Наша цель – пропитать ваши молодые души энергией двух сумасшедших собак, которым и семь верст не крюк. Пускай нам достаточно странно («too odd») смотреть на себя в новом виде и музыке, мы собираемся и дальше «миксовать» себя в удовольствие, не упираясь в жанровые рамки. Будет много интересного и дважды странного. Аминь», - заявили музыканты в своем блоге.

Несмотря на провокационный ролик, в начинаниях вся семья поддерживает Шальных.

«Маме Дениса приятно, что он занялся творчество, - продолжает Иван. – Как-никак у него очень сильный голос и внешность, которая точно вписывается в клип. Также рядом с Денисом его жена Вика. Думаю, у ребят большое будущее! Я рад за них!»



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