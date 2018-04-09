Катя Гордон набросилась на Жанну Эппле, которая увела у нее мужа

Скандальной получилась программа с участием Жанны Эппле и Екатерины Гордон. Жанна Эппле утверждала, что встречалась с Сергеем Жориным, не зная о беременности его бывшей. Также актриса упомянула о других многочисленных романах с женатыми мужчинами.

Жанна Эппле стала гостьей программы «Секрет на миллион» и откровенно рассказала о своих отношениях с бывшими возлюбленными. Как оказалось, артистка неоднократно уводила мужчин из семьи, из-за чего сейчас испытывает угрызения совести.

Одним из самых громких стал ее роман с адвокатом Сергеем Жориным. Актриса и юрист встречались в тот период, когда отношения мужчины с законной супругой Катей Гордон расстроились. Даже после того, как соперница объявила о беременности, Эппле не оставила возлюбленного.

В эфире программы «Секрет на миллион» Гордон высказала претензии, которые у нее накопились к разлучнице.

«Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило. Кстати, благодаря тому,что Жанна обожает сплетничать, я через Сергея знала все об Анфисе Чеховой. В результате, сейчас Жанна и Анфиса уже не дружат», - заявила Гордон.

Жанна Эппле поспешила извиниться перед молодой женщиной. Она отметила, что жалеет о некоторых своих поступках. Более того, актриса не стала скрывать корыстные намерения, которые двигали ею во время отношений с Жориным. В тот период звезда выплачивала огромный долларовый кредит и надеялась, что адвокат поможет ей финансово. Чуть позже именно Сергей оплатил свадьбу старшего сына артистки.

По словам Гордон, она уже давно не держит зла на Жанну. Сейчас адвокат поглощена работой и реализацией многочисленных проектов. Однако она поспешила дать бывшей сопернице важный жизненный совет.

«Я очень надеюсь, что в будущем таких ошибок Жанна совершать не будет. Посмотрит на женатого мужика и плюнет на отношения с ним. В случае, если появится вот такая женская солидарность, у тебя будут и подруги. Кто знает, как жизнь сложится. Может, и мы сможем найти общий язык», - поделилась мыслями Екатерина.

Сама Эппле не устает отмечать, что сейчас самыми главными мужчинами для нее являются сыновья и новорожденный внук. Актриса готова все свободное время посвящать любимым родственникам, которые живут с ней в одной квартире. На бывших любовников и соперниц Жанна давно не держит обиды.



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