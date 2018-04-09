В Тбилиси скончалась актриса Лейла Абашидзе

09.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Тбилиси скончалась актриса Лейла Абашидзе
Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе умерла на 89-м году жизни в Тбилиси, рассказали журналистам в Палате культуры Грузии.
Артистка скончалась после тяжелой болезни, последнее время она находилась в больнице.

Абашидзе в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис — Париж и обратно".

В 1964 году Абашидзе получила звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. За лучшую роль в фильме "Встреча с прошлым" в 1967 году она получила диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины. В 1972 году Лейла Абашидзе стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за режиссуру".

Актриса удостоена многих наград, в частности, в 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.

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