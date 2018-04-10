Дуэйн «Скала» Джонсон задумал стать лидером США



Дуэйн "Скала" Джонсон серьезно собирается стать Рональдом Рейганом своего времени и занять Овальный кабинет в будущем, передает Deadline.

В прошлом году прославленный деятель мира рестлинга, комедийный актер, укротитель мутантов и самая мускулистая "заноза" в мире "Форсажа" решил, что пора двигаться в Белый дом.

Несмотря на немалую занятость (в среднем с участием актера выходит по два и больше проекта в год), Джонсон, победивший, по его словам, в подростковом возрасте депрессию, настроен очень серьезно.

Согласно представленным данным, несмотря на то, что к 2020 году кинодеятель и бизнесмен явно не успеет снизить свою творческую активность, чтобы достойно появиться на политической арене, он по-прежнему думает об Овальном кабинете.

И еще одна интересная деталь: "некая важная политическая фигура" дала ему знать - мол, как только Джонсон созреет для политического Олимпа, ему всего лишь надо будет прислать текстовое сообщение с двумя ключевыми словами - "Патриот свободы".

Сам актер не выступает за какую-либо партию, предпочитая называть себя независимым политиком, и настолько уверен в своем успехе, что уже даже обсуждает качества своего вице-президента - "лидер и отличный человек".

Однако Джонсон прекрасно понимает, что если Трамп смог победить, это вовсе не означает, что теперь любой житель Америки может стать заниматься политической деятельностью - нужны, как минимум, опыт, образование и административные навыки.

Если масштабный план экс-рестлера свершится, то он пополнит клуб политически и творчески активных, где, помимо таки ставшего президентом Рональда Рейгана, уже находятся Арнольд Шварценеггер (экс-губернатор Калифорнии), Сонни Боно (бывший муж певицы Шер, член Палаты представителей США) и Дональд Трамп.



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