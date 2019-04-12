Скончался лидер группы «Соломенные еноты»

12.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался лидер группы «Соломенные еноты»
Фронтмен российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Белокуров, который также известен также как Борис Усов, скончался. Об этом журналист Максим Семеляк сообщил в Facebook.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются.

Коллектив «Соломенные еноты» существовал в Москве с 1992 по 2007 год. В его состав в разное время также входили Арина Строганова, Александр Репьев, Юлия Теуникова и Борян Покидько. В дискографии группы более 20 альбомов, в том числе концертных записей и квартирников.

В сентябре 2018 года Белокуров запустил YouTube-канал «Еноты в поисках упавшей звезды», посвященный ямайской музыкальной культуре.

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