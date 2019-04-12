Волочкова считает россиян виновными в своей нищете



Артистка призывает недовольных работать, а "не курить на завалинке бычок". Другой вариант — уезжать из страны.

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что её соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. "Бесценные советы" она раздавала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

— Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?", — поделилась бывшая прима Большого театра.

Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а "не курить на завалинке бычок".

Ранее Анастасия Волочкова назвала телеведущую Ксению Собчак мерзавкой и воровкой.



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