Волочкова считает россиян виновными в своей нищете

12.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Волочкова считает россиян виновными в своей нищете
Артистка призывает недовольных работать, а "не курить на завалинке бычок". Другой вариант — уезжать из страны.

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что её соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. "Бесценные советы" она раздавала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

— Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?", — поделилась бывшая прима Большого театра.

Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а "не курить на завалинке бычок".

Ранее Анастасия Волочкова назвала телеведущую Ксению Собчак мерзавкой и воровкой.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 18 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Волочкова считает россиян виновными в своей нищете"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,214