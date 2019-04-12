7 знаменитостей, которые решили воевать со своими помощниками

В работе со знаменитыми людьми нужно обращать внимание на множество нюансов. Один из них состоит в том, что такое сотрудничество может завершиться громким скандалом. Примеры — в нашей статье.



Джонни Депп

Джонни Депп развязал настоящую войну против своих бывших менеджеров, после того, как не досчитался нескольких миллионов долларов на банковских счетах. Актер пытался убедить суд в том, что недобросовестные сотрудники инвестировали без его ведома в убыточные предприятия и едва не привели его к разорению.

Бывший помощник в свою очередь отметил, что Депп сам тратил больше, чем зарабатывал, и остался должен некой компании 4,2 миллиона долларов в виде невыплаченных кредитов. Кто оказался прав в этом споре, до сих пор неизвестно. Решение по делу пока не вынесено.



Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри участвовала в судебных разбирательствах со своими экс-помощниками дважды. Сперва певицу обвинила в домогательствах ее бывшая ассистентка Стелла Булочников. Женщина заявила, что звезда регулярно склоняла ее к сексу, злоупотребляла психотропными веществами и вымещала на ней агрессию. Кроме того, Кэри задолжала бывшей сотруднице несколько миллионов долларов. К счастью, им удалось решить конфликт, но о восстановлении прежних отношений речи не идет.

Во второй раз Мэрайя оказалась в зале суда после того, как подала иск против еще одной своей бывшей ассистентки Лианны Азарян. Та шантажировала певицу интимными записями, которые обещала обнародовать, если Кэри не заплатит восемь миллионов долларов. Звезда решила приструнить бывшую сотрудницу и рассказала собственную версию конфликта. Якобы Лианна обозлилась на бывшую работодательницу, когда была уволена из-за недобросовестности. На данный момент их конфликт пытается уладить суд.



Леди Гага

В 2011 году секретарь Леди Гаги подала в суд на певицу. Дженнифер О’Нил пожаловалась на невыносимые условия работы и потребовала крупную компенсацию. Женщина посчитала неприемлемым тот факт, что звезда заставляла ее выполнять дополнительные обязанности: подавать полотенце после душа, будить по утрам и напоминать о важных встречах. Дженнифер утверждала, что отработала у Гаги 7168 часов сверхурочно и попросила доплатить ей за это 380 тысяч долларов.

Она также рассказала о необычных требованиях знаменитости. По словам О’Нил, в райдере певицы можно было обнаружить манекен с пушистыми и густыми розовыми лобковыми волосами. Без него Гага якобы чувствует себя одиноко.



Харви Вайнштейн

В январе прошлого года после громкого скандала с домогательствами на Харви Вайнштейна решила подать в суд его помощница. Девушка заявила, что на протяжении нескольких лет ей приходилось работать в «нездоровой атмосфере» и постоянно терпеть недвусмысленные намеки со стороны начальника.

Она работала со скандально известным продюсером с 2013-го по 2015 год и уволилась, когда у нее случился нервный срыв. Она до сих пор пытается восстановить психическое состояние и «продолжает страдать от тяжелого эмоционального расстройства, чувства тревоги, страха, унижения, депрессии и падения самооценки».

Кортни Лав

Конфликт на финансовой почве вынудил ассистентку Кортни Лав подать в суд на певицу. По словам Джессики Лабри, работавшей со вдовой Курта Кобейна в 2011 году, звезда оштрафовала ее за отказ заниматься противоправной мошеннической деятельностью. Бывшая помощница утверждала, что Кортни просила ее подделать документы и, когда Лабри не согласилась, сильно разозлилась. Джессике пришлось уволиться и потребовать свою зарплату в полном объеме.

Джоан Роулинг

В прошлом году Джоан Роулинг приняла решение наказать нечистую на руку помощницу, которая тратила ее деньги на личные нужды. Писательница подала в суд на Аманду Дональдсон, которая работала у нее с 2014-го по 2017 год. В заявлении Роулинг уточнила, на что были израсходованы средства: помощница купила себе двух породистых котов, дорогую косметику, свечи, кофе и пирожные. Помимо этого, по словам Джоан, Аманда украла из ее особняка некоторые ценности, связанные с Гарри Поттером, а также деньги из сейфа. В настоящее время полиция ведет расследование, пишет cosmo.ru.

Дональд Трамп

Дональд Трамп регулярно оказывается в центре скандалов, причем порой он сам выступает инициатором конфликта. Например, в августе прошлого года президент США подал в суд на бывшую помощницу за то, что та нелестно отозвалась о нем в своей книге «Нестабильный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе». Омароса Маниголт-Ньюман назвала американского лидера расистом, женоненавистником и нарциссом. Трамп призвал ее к ответу через суд и «наградил» потоком оскорблений, после чего женщина публично заявила, что ее никто не заставит молчать.



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