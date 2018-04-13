Дмитрий Шепелев не дает Ольге Орловой повидаться с крестником



Телеведущий избегает Ольгу Орлову. Как рассказала Наталья Фриске, подруга ушедшей из жизни певицы такжде лишена возможности встречаться с Платоном. Шепелев не отвечает на ее звонки и сообщения.

В минувшие выходные сыну Жанны Фриске Платону исполнилось 5 лет. Однако родственники мальчика по маминой линии так и не увидели ребенка в его первый юбилей. Несмотря на то, что по закону бабушка, дедушка и тетя могут встречаться с Платоном, его отец Дмитрий Шепелев не идет им на уступки.

«Дмитрий написал в своем блоге в интернете, что Платон болеет. Я никаких подарков даже и не покупала племяннику, потому что знала, что передавать их Платону смысла нет. Если мы их и передадим каким-то чудом, то это все прямиком пойдет в мусорную корзину, как всегда бывает. В этот день мы всей семьей поехали в кафе, поели, взяли торт со свечкой, задули ее все вместе, пожелали ребенку здоровья и поехали домой. Еще, конечно же, были на могиле Жанны, мы на все праздники и годовщины туда обязательно ездим», - поделилась Наталья.

Семья Фриске переживает разлуку с мальчиком. Как рассказала сестра певицы, у ее отца начались из-за этого проблемы со здоровьем. «У папы слабое сердце, на нем сейчас вообще нет лица. В больницу он ложиться не хочет, потому что ему постоянно обещают, что мы увидимся с Платоном. Но в итоге встречу всегда откладывают. Сейчас вот ее перенесли на 21 апреля – мой день рождения. Но я уверена, что в это время ребенок либо «заболеет», либо куда-то уедет. Так случается каждый раз! Мама уже тоже устала от всего. Она находится в расстроенных чувствах, я тоже психую. Пытаюсь родителей как-то взбодрить, но ничего не получается. Да и как это сделаешь? У них умерла дочь, а единственного внука им запрещают даже видеть, не то чтобы ездить куда-то отдохнуть с ним вместе, как происходит у нормальных семей!» - считает Наталья.

По словам Фриске, Шепелев также игнорирует любые просьбы крестной мальчика Ольги Орловой. Телеведущий не дал женщине пообщаться с Платоном в его день рождения.

«Он даже Ольге Орловой – крестной матери Платона – не отвечает на сообщения и звонки. Оля хотела поздравить крестника с днем рождения, но Дима не дал. Он же у нас царь и господин во всем, а мы – просто чернь!» - добавила Наталья.

По словам Фриске, они ожидали, что участие в телевизионных программах поможет им достучаться до Дмитрия Шепелева. Однако, как рассказала Наталья «Собеседнику», ничего такого не произошло. Вероятно, телеведущий также настраивает ребенка против родственников по маминой линии. «Он ведь сейчас как пластилин, из него можно лепить все что угодно. В дальнейшем все так и будет, мы все время будем плохими. Платон каждую неделю ходит к психологу. Для чего он пятилетнему ребенку? Шепелев это все делает ради того, чтобы нас в не очень хорошем свете показать», - отметила Наталья.



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