Известная советская актриса рассказала о драках с молодым мужем

Зинаида Кириенко, известная советская актриса, стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Известная советская актриса Зинаида Кириенко знакома зрителям по таким фильмам, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная». Зинаида была настоящей красавицей и после ее появления на экране в легендарном фильме «Тихий Дон» проснулась знаменитой.

Мужчины всегда обращали внимание на молодую актрису, а сама Зинаида неоднократно получала предложения руки и сердца не только от малознакомых людей, но и от знаменитых актеров. Однако Зинаида всем отказывала. «Ну не нравились они мне, ведь красота — это не все. Ведь мой муж мне сразу понравился, как только я его увидела», — говорит актриса.

Кириенко познакомилась с будущим мужем на съемках фильма «Казаки». На тот момент она была всенародной любимицей, ей было 27 лет. «Он произвел на меня хорошее впечатление, хотя ничего особенного в нем не было. Красота, манеры», — вспоминает актриса. На тот момент Валерию Тарасевскому было всего 17 лет. Валерий сразу же обратил внимание на красавицу-актрису. Через два месяца они поженились. «Мне мама сказала, что любовь — это самое главное в жизни и что если любишь, то выходи замуж», — говорит актриса.

Чиновник от кино Баксаков стал оказывать знаки внимания актрисе, когда она уже была замужем и имела детей. Зинаида отказала мужчине, но после этого ей перестали поступать предложения о съемках. Позже ей рассказали, что чиновник вычеркнул ее из жизни кино.

Зинаида отмечает, что семью в основном содержала она. «Он учился в МГУ, работал и много занимался детьми и хозяйством, но кормила семью по большей части я. Валерий мне очень помогал по дому», — вспоминает Кириенко. Артистку такой расклад вполне устраивал. Иногда Валерий все же ревновал супругу и даже как-то раз подрался с собственной женой. «Он приревновал не знаю к кому, что-то ему не понравилось. Не помню точно, но, кажется, я первая его ударила сумкой из броненосца», — со смехом вспоминает актриса. Впрочем, все их так называемые «драки» не были серьезными. В 2004 году Валерий скончался. «У него остановилось сердце. Очень тяжело пережила его уход», — говорит Зинаида.



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