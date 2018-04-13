В Москве госпитализировали Александра Панкратова-Черного

13.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Москве госпитализировали Александра Панкратова-ЧерногоРоссийский народный артист Александр Панкратов-Черный попал в московскую больницу. Актеру требуется хирургическое вмешательство, передает РЕН ТВ в четверг, 12 апреля.

Отмечается, что у Панкратова-Черного обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Это грозит артисту потерей подвижности руки. Несмотря на то, что существуют нехирургические методы лечения недуга, врачи рекомендовали артисту провести операцию.

68-летний Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза». Он также сыграл в таких лентах, как «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6», и в сериале «Мастер и Маргарита».

Звание народного артиста России Панкратов-Черный получил в 2009 году.

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