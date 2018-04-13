Футболист Жирков попал в базу должников из-за долга в размере 90 тысяч рублей

13.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Футболист Жирков попал в базу должников из-за долга в размере 90 тысяч рублейФутболист сборной России не уплатил налог за пользование землей в Калининградской области, из-за чего попал в список должников.

Образцовый спортсмен и примерный семьянин Юрий Жирков крайне редко оказывается замешан в разного рода историях, но трудности, как говорится, бывают у всех. Так, недавно выяснилось, что Юрий Жирков не выплатил налог за пользование землей в размере 90 тысяч рублей.

Дело в том, что какое-то время назад спортсмен заключил договор аренды с администрацией Светлогорского района, после чего ему была выделена земля под строительство дома в Калининградской области, однако налог футболист по каким-то причинам не заплатил. Вторая сторона была вынуждена подать на Юрия в суд, который обязал Жиркова возместить истцу вышеуказанную сумму, сообщает «Московский комсомолец».

Любопытно, что гонорар Жиркова составляет приблизительно 12 миллионов рублей в месяц, плюс ко всему его супруга Инна занимается бизнесом, однако долг Юрия до сих пор так и не был погашен.

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