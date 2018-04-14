«Космос под коксом». Дмитрий Дюжев снова поразил поклонников своим поведением

В День космонавтики известный актер стал ведущим викторины во "ВКонтакте". Правда, не все пользователи оценили манеру поведения Дмитрия в кадре. Многим показалось, что актер был не в себе.

В четверг, 12 апреля, Дмитрия Дюжева пригласили стать ведущим викторины в социальной сети «ВКонтакте». Актер должен был задавать пользователям вопросы, посвященные космосу и Дню космонавтики, а, фолловеры, в свою очередь, могли отвечать на них посредством онлайн-чата выведенного на экран. Правда, ближе к середине викторины все внимание перетянул на себя сам Дюжев, участники обратили внимание на странное поведение актера и принялись делиться предположениями о его состоянии. Казалось, актер находится под каким-то воздействием: он смеялся не к месту, подолгу молчал между репликами и периодически чесал нос.

«Дюжев — это просто кокосмос», «По ходу назревает скандал. Дюжев и впрямь был не в себе. Его часто перекрывали картинками, а на фоне в этот момент было слышно, что он пьет воду и вытирает нос салфетками», — это самые скромные комментарии, которые оставляли пользователи в общем чате.

Сам актер пока никак не комментирует ситуацию, а ему уже вовсю припоминают недавний скандал, когда Дмитрий, рассказывая об инциденте в аэропорту, позволил себе сказать, что россияне, не уважающие труд актеров, не достойны качественной кинопродукции.



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