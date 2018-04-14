Екатерина Варнава собирается вести реалити-шоу на ТНТ



Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава будет ведущей реалити-шоу "Песни" на ТНТ. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

16 апреля стартует новый этап шоу: прошедшие отбор исполнители заселятся в башню "Меркурий" в "Москва-Сити", где на протяжении семи недель за конкурсантами будут следить Тимати и Максим Фадеев. В шоу примут участие и артисты лейблов.

У участников шоу заберут все гаджеты и будут обучать их хореографии, актёрскому мастерству и всем навыкам, которые должны быть у артиста, претендующего на контракт с Black Star или MALFA и на приз в пять миллионов рублей.



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