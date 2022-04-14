США выступает против участия России в международном саммите

Russf Апр 14, 2022 Интересное

В этом году председателем в G20 является Индонезия, которая уже предложила определенную повестку для проведения международного саммита. Секретарь Белого дома США Джен Псаки в своем выступлении коснулась проведения мероприятия и точки зрения Америки на этот вопрос.

По ее словам, США против участия России в международном саммите. Также Псаки отметила, что в повестку планируется включить вопрос по Украине. Она подчеркнула, что Украина подала заявку на вступление в ЕС. Однако Псаки уточнила, что до саммита еще много времени, поэтому ситуация может измениться.

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