Матвиенко раскритиковала импорт гвоздей

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко негативно отозвалась о том, что Россия импортирует такие товары, как гвозди. По ее словам, эту позицию можно с избытком производить внутри государства. Матвиенко предложила дать задание малому и среднему бизнесу.

Ранее Матвиенко не поддержала идею национализации иностранных предприятий, покинувших российский рынок. Свое мнение она обосновала тем, что на иностранные компании было оказано давление, результатом которого стала приостановка производства. Матвиенко предложила дать компаниям возможность самим решать вопрос об уходе с отечественного рынка.

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