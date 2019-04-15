Анджелина Джоли и Брэд Питт официально расторгли брак



После проволочек в несколько лет, причиной которым оказался вопрос опеки над 6-ю детьми пары (Джоли требовало единоличной), бывшая самая красивая пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли разведены и свободны теперь уже официально.

Об этом сообщил The Blast, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении судебные документы.

Но на этом тернии не заканчиваются, впрочем: в ближайшие несколько месяцев сторонам все-таки придется урегулировать вопросы опеки и поделить совместно нажитое имущество.

Источник добавил, что эскалация развода никак не связана с многочисленными слухами, что бывшие супруги завели какие-то новые отношения

Роман Джоли и Питта, по слухам, завязался в процессе работы над комедийным боевиком "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, то есть в момент, когда Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Что и Питт и Джоли до последнего категорически отрицают, заверяя, что "сошлись" только после развода Питта с "Рэйчел Грин".

В 2014-м пара официально поженилась в собственном замке во Франции.



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