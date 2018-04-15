Егор Крид следует совету Нюши

Певец рассказал о совете, которым ему дала бывшая возлюбленная. С того момента, как Егор Крид расстался с Нюшей, прошло несколько лет. Девушка оставила заметный след в сердце артиста. Поклонники не перестают придумывать, как бы могли развиваться отношения молодых людей.

За жизнью 23-летнего Егора Крида следят миллионы подписчиков в Инстаграме, а на прошлой неделе исполнитель собрал «ВТБ Ледовый дворец». Недавно исполнитель дал большое интервью журналистам, в котором рассказал о своем отношении к современной музыке и коллегам по шоу-бизнесу, а также об участии в шоу «Холостяк».

Ценители рэпа считают, что Егор исполняет исключительно композиции в поп-стиле, поэтому не следят за его творчеством. Артист признался, что ему приходится ориентироваться на мнение поклонников. Поэтому Крид нечасто может позволить себе пойти на эксперименты.

«Ты можешь многое потерять, если делаешь что-то не то. Как бы это странно не звучало, но мне об этом говорила Нюша. В свое время она сказала мне очень грамотную вещь. Когда ты артист и становишься известным, у тебя появляется аудитория, не стоит забывать о том, за что тебя полюбили, – отметил исполнитель. – Потому что если забиваешь на них и делаешь только то, что хочешь сам, ты понимаешь, что от тебя могут отказаться. Вот история с Ваней Дорном. Мне показалось, что половина аудитории не поняла его новый альбом с американской историей».

Егор добавил, что когда-то создавал «очень жесткие треки». «То, что сейчас делает Face, я делал шесть лет назад. (…) Возможно, это возраст говорил», – заявил артист.

Кстати, Крида очень часто вызывают на рэп-баттлы, но пока он не планирует принимать участие в подобных мероприятиях. Исполнитель уверен, что в основе агрессивного словесного поединка всегда должен стоять настоящий конфликт. Иначе получится неестественно.

«У меня нет ни к кому неприязни. Нет такого человека, которого мне бы хотелось со злостью победить. Для меня все-таки баттл – это некая платформа, на которой ты должен не только показывать свои навыки флоу. За этим должна стоять какая-то проблема, должен существовать конфликт и что-то должно быть в итоге разрешено. Я боюсь, что сейчас все это перерастет в сотрудничество. Типа, я Гуф, а я Птаха, а ты – Ресторатор, а давай забаттлим. У нас есть много спонсоров, вы хайпанете, получите деньги и сделаем шум, который прозвучит 2-3 месяца», – заявил он.

В интервью зашла речь и о романтическом шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце исполнителя. Впервые принять участие в проекте Егору предложили в 2015 году, когда у него вышел одноименный альбом. Но тогда артист отказался. Стать Холостяком Крид согласился лишь по прошествии времени.

«Я пообщался со Славой Дусмухаметовым (генеральный продюсер ТНТ. – Прим.). Помню, как говорю ему: «Я вам не нужен, я не могу быть принцем на белом коне и быть милым. Я не такой». И он мне отвечает: «Я посмотрел твои влоги и увидел трушность». Я сказал, что в таком случае будет другой формат, другое шоу, не будет сценария, и я все буду делать по максимуму, вплоть до контроля линзы на камере у оператора», – вспоминает Егор.

По словам Крида, его крайне удивило происходящее на съемках. «Честно говоря, в этом проекте я нараспашку как открытая книга. Полностью все про себя рассказал, открыл свою душу и сердце», – поделился исполнитель с The Flow.



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