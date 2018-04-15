Скончался известный режиссер Милош Форман

В возрасте 86 лет умер известный режиссер Милош Форман.

По сообщению издания Hollywood Reporter, смерть именитого кинематографиста подтвердили его жена Мартина и агент режиссера. По их словам, Милош Форман перед уходом непродолжительно болел.

Напомним, в большинстве своих картин, который хорошо известны зрителям («Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта») режиссер воспевал торжество свободы личности над рамками закостенелого общества. Чего стоит одна фраза героя Джека Николсона Макмерфи: «Вы каждый день ноете как вам здесь тяжело и невыносимо, но вы ничего не делаете, чтобы все изменить, чтобы выбраться отсюда. Я хотя бы попробовал это сделать, черт побери!»

Милош Форман родился в Чехословакии. Первые свои картины он снял там же — «Черный Петр» и «Горит, моя барышня». Когда СССР ввел в Чехословакию танки, режиссер эмигрировал в США, где создал свои лучшие работы, дважды был представлен к премии «Оскар», — сообщает mk.ru.



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