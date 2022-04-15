Перевозчики срывают поставки товаров

Представители Минпромторга России рассказали о ситуации в сфере международных перевозок. По их словам, некоторая часть перевозчиков срывает поставки товаров. В частности, они отмечают саботаж со стороны компаний ЕС, занимающихся международными перевозками.

На данный момент в странах Евросоюза действует запрет на въезд грузовых машин, имеющих российские номера. Представители логистических компаний нашли выход из положения и стали использовать возможность транзита через другие страны. При этом срок и стоимость доставки увеличились.

Rusfact.com