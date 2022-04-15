Перевозчики срывают поставки товаров

Russf Апр 15, 2022 Интересное

Представители Минпромторга России рассказали о ситуации в сфере международных перевозок. По их словам, некоторая часть перевозчиков срывает поставки товаров. В частности, они отмечают саботаж со стороны компаний ЕС, занимающихся международными перевозками.

На данный момент в странах Евросоюза действует запрет на въезд грузовых машин, имеющих российские номера. Представители логистических компаний нашли выход из положения и стали использовать возможность транзита через другие страны. При этом срок и стоимость доставки увеличились.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.