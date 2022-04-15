Разработчик шрифта Times New Roman прекратил сотрудничество с российскими компаниями

Разработчик одного из самых популярных шрифтов заявил о прекращении работы в России. Пользователи отмечают, что уже столкнулись с запретом использования шрифта Times New Roman.

Однако специалисты уточняют, что запрет вряд ли коснется рядовых россиян. Скорее всего, он будет распространен на компании, использующие шрифт в коммерческих целях. К ним относятся издательства, разработчики сайтов, а также государственные российские компании. Руководитель Центра цифровой экспертизы подчеркнул, что указанный запрет не является обязательным для россиян, использующих шрифт в некоммерческих целях.

Rusfact.com