Разработчик шрифта Times New Roman прекратил сотрудничество с российскими компаниями

Russf Апр 15, 2022 Интересное

Разработчик одного из самых популярных шрифтов заявил о прекращении работы в России. Пользователи отмечают, что уже столкнулись с запретом использования шрифта Times New Roman.

Однако специалисты уточняют, что запрет вряд ли коснется рядовых россиян. Скорее всего, он будет распространен на компании, использующие шрифт в коммерческих целях. К ним относятся издательства, разработчики сайтов, а также государственные российские компании. Руководитель Центра цифровой экспертизы подчеркнул, что указанный запрет не является обязательным для россиян, использующих шрифт в некоммерческих целях.

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