Первый тизер нового эпизода «Звездных войн» опубликован в Интернете



Disney показала первый тизер-трейлер нового, 9-го эпизода «Звездных войн».

Девятая часть франшизы «Звездные войны» получит название «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» (The Rise of Skywalker). Отметим, что официального названия на русском языке фильм пока не получил.

Действие девятого эпизода разворачивается через «некоторое время» после событий «Последних джедаев».

Премьера ролика состоялась в рамках конвента Star Wars Celebration в Чикаго. Режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс рассказал со сцены, что в настоящее время идет работа над монтажом, а также спецэффектами картины. Он подтвердил, что в фильме вновь появится принцесса Лея в исполнении покойной Кэрри Фишер. Для этого используют снятые ранее сцены, а не компьютерную графику.

Сюжет девятого эпизода держится в тайне. Предполагается, что фильм завершит историю семьи Скайуокер, а сага продолжит развиваться в другом направлении. В новой трилогии будут новые герои.

В девятом эпизоде зрители вновь увидят Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Оскара Айзека, Донала Глисона и Адама Драйвера. К актерскому составу присоединились Мэтт Смит, Кери Рассел, Ричард Э. Грант и Доминик Монахэн.

На экраны картина выйдет 19 декабря 2019 года.

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