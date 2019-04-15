Пугачева сравнила выпившего Киркорова с «каким-то дьяволом»

15.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пугачева сравнила выпившего Киркорова с «каким-то дьяволом»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поведала об отношениях с Филиппом Киркоровым. Певица открыто говорила, что поп-королю российской сцены категорически нельзя пить спиртное, пишут СМИ.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге. Как передает StarHit, позже Пугачева рассказала, как трижды видела Киркорова пьяным.

«Это катастрофа. Это рушится все. Такое действо идет, крупномасштабное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол», — цитирует издание слова примадонны.

Издание отмечает, что в начале 2000-х звездный брак дал трещину. В отношениях Пугачевой и Киркорова появился третий — юморист Максим Галкин. Певица рассказывала, что тогда испытывала к нему очень сильное влечение. Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись, однако, как пишут СМИ, им удалось сохранить теплые дружеские отношения.

Ранее Киркоров в интервью телеканалу НТВ рассказал, что, когда Пугачевой было 49 лет, они пыталась завести ребенка. Однако у певицы случился выкидыш.

А первый муж Аллы Пугачевой Миколас Орбакас рассказал об их свадьбе в пельменной. По его словам, мать певицы была против празднования свадьбы в ресторане, и поэтому для торжества арендовали пельменную.

Напомним, 15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. 17 апреля она даст большой юбилейный концерт в Кремле.

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