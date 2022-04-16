«Общественная потребительская инициатива» подала в суд на Apple

Russf Апр 16, 2022 Интересное

Российская организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Пресненский суд Москвы с заявлением против «Эппл Рус». Представители организации требуют признать незаконными действия Apple, в результате которых прекратился импорт товаров в Россию. Кроме того, компания Apple прекратила продажу продукции и ее техобслуживание, что также не устраивает россиян.

Роспотребнадзор заявил о том, что будет участвовать в судебном разбирательстве. После ознакомления со всеми материалами дела представители ведомства предоставят свое заключение.

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