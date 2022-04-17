Расчет за экспорт товаров из России переведут в рубли

Russf Апр 17, 2022 Интересное

В ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе президент России Владимир Путин сообщил о необходимости принятия некоторых мер. По мнению президента, необходимо подготовить российский рынок к расчету за экспорт в рублях. В частности, его поручение касается того, чтобы в России не возникало сложностей с переводом любой валюты в рубли.

Также Путин осветил вопрос поставок энергоресурсов в страны ЕС. По его словам, оплата за них на данный момент задерживается. Но президент уверен, что ЕС не сможет обойтись без российского сырья.

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