Актер Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на сто кг



Актер Александр Семчев решил сделать себе подарок на юбилей. Доведший свой вес до 190 килограммов мужчина к юбилею похудел более чем вдвое. Об этом сообщает "СтарХит".

Своим секретом актер назвал правильное питание и силу воли. "Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно", – сообщил Семчев, напомнив, что начал набирать вес еще в 23 года. Причину он до сих пор не знает - предполагает, что в организме произошел некий сбой.

Впрочем, после резкого снижения веса у актера появилась новая проблема - обвисла кожа лица. "Морда становится бульдожьей", - пожаловался актер, сообщив, что начал подумывать о круговой подтяжке.



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