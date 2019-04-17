Актера Панкратова-Черного сняли с самолета из-за неадекватного поведения

Артист на всякий случай принес свои извинения остальным пассажирам.

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный не смог вовремя вылететь в Москву из аэропорта Барнаула. Артиста сняли с рейса по решению экипажа, обвинив его в «неадекватном поведении».

В соцсети Instagram появилась видеозапись, на которой Панкратов-Черный обращается к другим пассажирам бизнес-класса и объясняет причину задержки вылета.

Актер говорит, что попросил стюарда принести ему 100 грамм водки, но тот отказал 69-летнему народному артисту. «Мальчик, я не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет», – говорит Панкратов-Черный.

В конце ролика актер приносит извинения перед другими пассажирами: «Простите меня, Христа ради, если я виноват», — сказал Панкратов-Черный. После этого актера высадили с борта. Он должен был вылететь в Москву, а затем на Украину, в Донецк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня со спектаклем летим :) Панкратов-Черный, сольно. Борт-проводники и полиция -- статисты. Транзитные пассажиры -- звуковой фон... Можем малеха припоздать на #РИФКИБ #рифкиб2019, не теряйте! Публикация от Vladimir Zavertaylov (@sibirix) 16 Апр 2019 в 5:13 PDT

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