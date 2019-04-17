Актера Панкратова-Черного сняли с самолета из-за неадекватного поведения

Артист на всякий случай принес свои извинения остальным пассажирам.
Известный российский актер Александр Панкратов-Черный не смог вовремя вылететь в Москву из аэропорта Барнаула. Артиста сняли с рейса по решению экипажа, обвинив его в «неадекватном поведении».
В соцсети Instagram появилась видеозапись, на которой Панкратов-Черный обращается к другим пассажирам бизнес-класса и объясняет причину задержки вылета.
Актер говорит, что попросил стюарда принести ему 100 грамм водки, но тот отказал 69-летнему народному артисту. «Мальчик, я не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет», – говорит Панкратов-Черный.
В конце ролика актер приносит извинения перед другими пассажирами: «Простите меня, Христа ради, если я виноват», — сказал Панкратов-Черный. После этого актера высадили с борта. Он должен был вылететь в Москву, а затем на Украину, в Донецк.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня со спектаклем летим :) Панкратов-Черный, сольно. Борт-проводники и полиция -- статисты. Транзитные пассажиры -- звуковой фон... Можем малеха припоздать на #РИФКИБ #рифкиб2019, не теряйте!
Еще из этой рубрики: