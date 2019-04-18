Дженнифер Лопес получила титул «Иконы стиля»

18.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дженнифер Лопес получила титул «Иконы стиля»Американская певица и актриса Дженнифер Лопес была удостоена титула «Иконы стиля» премии Совета модельеров Америки (CFDA Awards). Об этом сообщает Vogue.

«От печально известного платья Versace до ее музыкальных клипов, вписанных в мировую историю поп-культуры, и множества знаковых появлений на красной дорожке — стиль Лопес всегда был выдающимся», — приводит телеканал «360» слова организаторов.

По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.

Церемония награждения пройдет в Бруклинском музее Нью-Йорка 3 июня.

10 марта сообщалось, что Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом.

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