В науке появился термин «ковидный туман»

Новый термин «ковидный туман», появившийся в медицине относительно недавно, предполагает проявление некоторых симптомов после перенесенного коронавируса. К ним относят снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Именно эти проявления постковидного синдрома стали наиболее частыми причинами жалоб населения.

Психиатры также отмечают, что одним из популярных расстройств является бессонница. При этом проявления «ковидного тумана» возможны даже у тех людей, которые легко перенесли инфекцию.

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