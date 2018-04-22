Марк Тишман возмущен творчеством коллег по сцене

Выпускник седьмой "Фабрики звезд" снялся в программе "Однажды". Марк Тишман объяснит, почему решил поставить моноспектакль в одном из столичных театров, а также поделиться взглядами на современную музыку.

Героями нового выпуска программы «Однажды», который покажут в субботу, 21 апреля, стали тележурналист Александр Невзоров, певец Марк Тишман и актриса Ирина Мазуркевич. Звезды вспомнили, как начиналась их карьера, и рассказали, чем живут сейчас.

Выпускнику седьмого сезона проекта «Фабрика звезд» Марку Тишману многие прочили успешное будущее. В свое время молодому человеку посчастливилось выступить с Патрисией Каас и на фестивале «Русская зима» в Лондоне, после чего на него обратили внимание британские СМИ. К настоящему моменту 38-летний Марк выпустил два альбома. Крайняя пластинка Тишмана «730» вышла в марте 2017 года. Исполнитель признался, что не строит иллюзий по поводу популярности. Сейчас, говорит Марк, пришло время других артистов, творчество которых может быть далеко от совершенства.

«Просто наступило время немножечко, может, других песен, чем те, которые пою я. Но в то же время, когда год назад у меня вышел новый альбом, и – о счастье, о неожиданность – я его увидел в первой двадцатке iTunes, – вспоминает исполнитель. – Там, там Ольга Бузова, там какие-то звезды шансона, звезды рэп-баттлов и куда-то затесался мой лиричный альбом. То есть у меня на этот счет нет комплексов. Сколько дерьма мы знаем и можем напеть из того, что сейчас отовсюду несется? Если вы не можете напеть мою песню, то это плохо для вас самих же. Нескромно, но это на самом деле так».

Кроме того, Марк расскажет о своих близких людях. Артист раскроет, почему родители решили дать ему именно это имя, а также поделится своими шагами на пути к успеху. После переезда из Махачкалы в Москву Тишман изучал иностранные языки в МГУ имени Ломоносова, который закончил с красным дипломом. В дальнейшем Марк начал брать уроки вокала у педагога Гнесинки и поступил на факультет музыкального театра в РАТИ. По словам Тишмана, он начал зарабатывать еще будучи студентом. Первые серьезные доходы Марка превышали зарплату его родственников.

В эфире телевизионного журнала «Однажды» Марк также покажет свою квартиру в элитном районе Москвы и диван, на котором когда-то сидела Примадонна российской эстрады. Во время участия в «Фабрике звезд» Тишману посчастливилось спеть с Аллой Борисовной – неслыханная удача для начинающего артиста. Пугачева дала ему не один полезный совет и способствовала развитию карьеры.

Речь зайдет и о работе Тишмана в театре «У Никитских ворот». Артист поставил моноспектакль «Лица: Эффект отсутствия», в котором собраны истории самых разных людей. Каждая из них звучит из уст главного героя в форме личного переживания. По признанию Тишмана, его новый опыт – способ пережить кризис среднего возраста.



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