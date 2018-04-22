Девушка Козловского рассказала, кка он изводил ее на съемках «Тренера»

Спортивная драма "Тренер", снятая Данилой Козловским, наконец-то вышла на экраны. Главную женскую роль в картине сыграла возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева. Актриса и модель призналась, что работать с избранником было очень непросто.

В четверг на экраны вышел фильм «Тренер» Данилы Козловского, в котором он же и сыграл главную роль. Актер перевоплотился в футболиста Юрия Столешникова, не забившего пенальти в очень важный момент. В результате спортсмен завершает громкую карьеру и начинает работать с небольшой командой игроков из провинции. Столешникову предстоит приложить усилия, чтобы снова поверить в свои способности.

Помимо Козловского, в картине снялись Ирина Горбачева, Андрей Смоляков и Александр Ильин-младший. Девушке Данилы Ольге Зуевой досталась одна из главных ролей – она сыграла врача-реабилитолога команды «Метеор» Варю. Актриса и модель отрицает, что отношения с Козловским помогли ей получить работу. По словам Ольги, тот очень серьезно относится к своей деятельности. Поначалу артист и вовсе не хотел утверждать избранницу.

«Данила никогда не сделает никому одолжение, кино для него слишком важно. Так что мне пришлось приложить усилия, чтобы он всерьез рассмотрел мою кандидатуру. Я помогала в разработке женских образов и предложила вариант главной героини, который Дане понравился, и он изменил сценарий. Но, несмотря на это, он продолжал смотреть других кандидаток с этим обновленным сценарием. Меня утвердили последней», – поделилась Зуева с журналистами.

Прохождение кастинга стало только началом серьезной работы. Ольге пришлось пройти долгий и тяжелый путь, полный противоречий с режиссером. По словам Зуевой, у Козловского были совсем другие взгляды на ее персонажа. Поэтому Данила часто спорил с избранницей, что негативно сказывалось на ее состоянии.

«Я приходила на площадку со своей версией, и Данила ломал ее у меня на глазах. Это моя первая главная роль, и мне хотелось показать всю свою женскую энергетику, сильные эмоции, но Данила видел героиню иной: «Лель, убери эти слезы, что за драма?» Я ужасно расстраивалась, что он не давал мне играть то, что я хотела, и, только когда я посмотрела фильм, поняла, к чему вел режиссер. И так не только со мной», – рассказала Ольга.

По мнению Зуевой, Козловский очень требователен и не приемлет компромиссов и полумер. Это касалось работы со всеми актерами, которые играли в «Тренере». Для Данилы было важно, чтобы все выкладывались по максимуму, показывая высокий уровень профессионализма.

«Мне вообще трудно давались съемки – я постоянно чувствовала волнение, а здесь еще и личный момент – я боялась, что он будет разочаровываться, когда у меня не получалось сразу. Но Данила подбадривал меня, хвалил», – цитирует Зуеву Peopletalk.

К слову, «Тренер» стал не первой совместной работой Ольги и Данилы. В сентябре этого года состоится премьера фильма Зуевой «На районе», в котором был задействован ее бойфренд. Сама девушка тоже сыграла одну из ролей.



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