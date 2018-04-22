Супруге Льва Лещенко трудно смириться с отсутствием детей

Ирина Павловна пришла на откровенный разговор с Борисом Корчевниковым. Несмотря на то, что женщина счастлива в браке со Львом Лещенко вот уже несколько десятков лет, у них нет наследников. Супруга артиста призналась, что с годами ее переживания уменьшились, но не угасли.

76-летний Лев Лещенко стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1». Народный артист РСФСР рассказал телеведущему о том, почему расстался с певицей Аллой Абдаловой, а также вспомнил, как познакомился с нынешней супругой Ириной Багудиной.

Будущий певец рано лишился матери. Женщина умерла после болезни, когда он был совсем маленьким. Лев Валерьянович не знает точный диагноз Клавдии Лещенко.

«Это был самый разгар войны. Я точно не знаю, что именно с ней случилось, кажется, что-то связано с горлом», – рассказал исполнитель.

С будущей женой Аллой Абдаловой, ученицей знаменитой советской оперной певицы Марии Максаковой, Лещенко познакомился, когда учился в ГИТИСе. Спустя несколько лет влюбленные узаконили отношения. Однако спустя время артисты расстались. Причин на то было несколько. Абдалова и Лещенко редко виделись, так как постоянно ездили на гастроли. Не способствовали укреплению отношений и разные устремления супругов.

«Соревновательность была неизбежной. Редко кто выдерживает такой внутренний конфликт… Ей хотелось заниматься классикой, она пробовалась в Большой театр, ее приглашали в стажерскую группу. Она была единственной ученицей Марии Максаковой. Я тогда уже работал на радио. Конфликт интересов, конечно, существовал. Во-первых, разные поездки, а во-вторых у одного что-то получается, а у другого нет. И наш педагог все время говорил: «Никогда не женитесь на коллегах». В результате наш брак дал трещину, и мы спокойно расстались», – вспоминает Лев Валерьянович.

В одном из интервью Абдалова утверждала, что Лещенко не хотел иметь детей, и она была вынуждена принимать меры. Сам певец говорит, что жена не рассказывала ему об абортах.

Сейчас Лещенко состоит в браке с Ириной Багудиной, супруги вместе вот уже 40 лет. Впервые артист увидел будущую жену в Сочи на отдыхе. Спустя год после знакомства влюбленные сыграли свадьбу. У Лещенко и Багудиной нет общих детей. Ирина Павловна призналась Корчевникову, что по-прежнему страдает из-за этого, хотя с годами переживания уменьшились.

«По молодости это было тяжело принять – с возрастом как-то отходит на второй план. Тем более, что сейчас появились такие технологии… Но к сожалению, ими уже невозможно воспользоваться. Это нужно пережить и двигаться дальше… Я переживаю до сих пор», – сказала Ирина Лещенко.

Жена артиста добавила, что всегда ощущает его поддержку, особенно в сложных ситуациях. То же самое может сказать и ее муж. «У нас было скрытое такое… И об этом не надо столько говорить, чтобы почувствовать человека», – объясняет Ирина Павловна.



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