Завортнюк расквиталась с миллионными долгами

Судебные разбирательства Анастасии Заворотнюк с банком длились не один год. Как стало известно «СтарХиту», Анастасия Заворотнюк подписала соглашение с кредитной организацией.

Многолетняя судебная тяжба Заворотнюк с Русским ипотечным банком наконец-то завершилась. На днях стороны подписали мировое соглашение.

В 2012 году Анастасия купила дом в подмосковном поселке, а на землю взяла валютный ипотечный кредит – 15 млн рублей. Но в 2014-м грянул кризис, курс скакнул, и сумма выплат возросла почти в два раза. Звезда не ожидала такого поворота событий. В итоге Анастасия и представители банка оказались в суде. За долгим процессом следила вся страна.

«Анастасия – не единственная, кто пострадал от негативной экономической ситуации в нашей стране, – рассказал «СтарХиту» ее адвокат Виктор Пастернак. – Кризис много судеб поломал. Моя доверительница – добросовестный человек. Конечно, она планировала исполнять обязательства, выплачивать кредит. Это и стало отправной точкой для проведения переговоров, в ходе которых стороны пошли на взаимные уступки и заключили мировое соглашение. Самое главное, что честное имя Насти восстановлено, и теперь она может больше времени уделять любимой работе и поклонникам».

За годы судов актриса многое перенесла. Она никогда не думала, что попадет в ипотечную кабалу. Заворотнюк получала рассрочку, но сумма все равно оказывалась неподъемной. Ее имущество даже пытались арестовать. Однако звезда выиграла суд, после чего стороны начали двигаться в сторону примирения. Сейчас артистка репетирует в новой театральной постановке, а также играет в двух спектаклях – «Третий лишний» и «Все мужчины делают это».

«Параллельно Анастасия принимает участие в нескольких крупных телевизионных проектах, но об этом объявим чуть позже, – рассказала «СтарХиту» представительница звезды. – А еще вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, они готовятся к летнему отпуску. Отправятся на море, расслабятся, займутся дайвингом. Теперь же нервничать не из-за чего!»



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